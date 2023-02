Vetralla – L’8 febbraio si inaugura il monumento al carabiniere Luciano Lupattelli, martire della foibe

VETRALLA (VT) – Domani, mercoledì 8 febbraio 2023, la città di Vetralla renderà onore al Carabiniere Luciano Lupattelli, Martire delle foibe.

La manifestazione, organizzata dal Comitato 10 Febbraio e dall’amministrazione comunale di Vetralla, inizierà alle 10 con l’omaggio floreale alla tomba del Carabiniere Lupattelli presso il cimitero cittadino.

Alle 10.30 è prevista l’inaugurazione di un cippo in memoria di Luciano Lupattelli in via Martiri delle foibe (ex area Manzotti) e la deposizione di una corona.

I cittadini e le associazioni sono invitati a partecipare.

Comitato 10 Febbraio, Vetralla

Vittorio Ferla