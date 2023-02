Vetralla – Monumento a Lupattelli martire della Foibe. La nipote: “I suoi resti giunsero dentro una cassetta”

Aquilani: “Per troppo tempo l’urlo lacerante che proviene dalle foibe è rimasto inascoltato”

VETRALLA (VT) – Stamattina, mercoledì 8 febbraio 2023, la città di Vetralla ha reso onore al Carabiniere Luciano Lupattelli, Martire delle foibe.

La manifestazione, organizzata dal Comitato 10 Febbraio e dall’amministrazione comunale di Vetralla, è iniziata alle 10 con l’omaggio floreale alla tomba del Carabiniere presso il cimitero cittadino. Alle 10.30 è stata inaugurata la stele di pietra in memoria di Luciano Lupattelli in via Martiri delle foibe (ex area Manzotti) ed è stata deposta una corona.

Alla cerimonia ha partecipato la nipote del Martire, Luciana Lupattelli, che ha ricordato le difficoltà nel 1959 per far seppellire i poveri resti dello zio. “Giunsero a Vetralla in una cassetta di legno – ha ricordato visibilmente emozionata – nessuno la voleva, nemmeno in chiesa. Mio padre allora andò in Comune e fece una sfuriata. Uscì un consigliere comunale che prese a cuore la questione e mio zio ebbe un funerale solenne, con la banda musicale e le autorità.”

“Le foibe e l’esodo sono avvenimenti drammatici – ha detto il Sindaco di Vetralla, Sandrino Aquilani – sono parte integrante della nostra storia, devono essere radicati nella nostra memoria, ricordati e spiegati alle nuove generazioni. Per troppo tempo l’urlo lacerante che proviene dalle foibe è rimasto inascoltato.”

Presenti alla cerimonia il presidente nazionale del Comitato 10 Febbraio, Silvano Olmi; il responsabile provinciale Maurizio Federici, che ha consegnato alla nipote del Martire un libro su Norma Cossetto, e quello locale Claudio Bartolucci.

Per l’amministrazione comunale, oltre al Sindaco Aquilani, in prima fila l’assessore Giulio Zelli; il presidente del Consiglio comunale Mauro Di Gregorio e la sua vicepresidente Michela Cascioli; i consiglieri comunali Rachele Montecolli e Paola Marconi.

Per il mondo della scuola, il dirigente scolastico Roberto Santoni. Folta la delegazione delle forze dell’ordine, presenti i labari dell’associazione dei Carabinieri e quello dei Bersaglieri.

Comitato 10 Febbraio, Vetralla

Vittorio Rienzo