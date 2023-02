Via Anchieta é bloqueada com barricada e pneus queimados em protesto contra operações da PM em comunidade em SP; Fotos

Rodovia que liga a Baixada Santista a São Paulo foi completamente interditada. Manifestação é realizada por aproximadamente 100 pessoas em frente à Vila dos Pescadores, em Cubatão (SP). Moradores protestam, na tarde desta quinta-feira (23), contra operações da Polícia Militar na Vila dos Pescadores, em Cubatão (SP)

Uma manifestação realizada, na tarde desta quinta-feira (23), na Via Anchieta (SP-150) causou o bloqueio total da pista e gerou 5 Km de congestionamento, na altura de Cubatão. Segundo apurado pelo g1, o protesto é realizado contra operações da Polícia Militar que resultaram na morte de três moradores da Vila dos Pescadores.

Imagens obtidas pelo g1 mostram que uma barricada foi montada no meio da pista para impedir a passagem de veículos. Além disso, os manifestantes incendiaram pneus e pedaços de madeira (veja a galeria de fotos abaixo).

De acordo com a Ecovias, concessionária que administra o trecho, manifestantes bloquearam a via, com sentido para a capital paulista por volta das 16h16. Os motoristas enfrentam congestionamento do Km 60 ao Km 65.

A Polícia Militar Rodoviária (PMR) informou que aproximadamente 100 manifestantes protestam contra as ações da polícia na comunidade da Vila dos Pescadores.

O g1 entrou em contato com a Polícia Militar, mas não obteve retorno até a última atualização desta reportagem.

Vito Califano