Via de acesso à Marginal do Una, em Suzano, terá mudança de direção a partir desta segunda-feira

Luana Bergamini/Secop Suzano

O trânsito de Suzano terá alteração a partir desta segunda-feira (30). A Rua Nossa Senhora Aparecida passará a ter mão única de direção, partindo da Avenida Antônio Marques Figueira até a Avenida Governador Mário Covas Júnior, a Marginal do Una, na Vila Figueira.

De acordo com a Prefeitura, a mudança tem como objetivo garantir melhoria na fluidez dos veículos e segurança no tráfego. A medida tem como base uma série de estudos realizados pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana.

O trecho da via, que recebeu pavimentação asfáltica recentemente administração municipal, já conta com faixas indicativas para alertar os condutores sobre a alteração.

Vittorio Ferla