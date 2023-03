Via de’ Carbonesi riapre il 15 marzo a Bologna. E forse sarà pedonale

Bologna, 10 marzo 2023 – Ci siamo: rispettando grosso modo i tempi promessi l’estate scorsa – qualcosa da cesellare sull’arredo urbano però c’è ancora -, il Comune mercoledì 15 marzo riaprirà al traffico via de’ Carbonesi, via abbastanza corta nel centro di Bologna, ma molto importante perché collega il traffico di via Farini con lo sbocco di via Barberia e quindi di piazza Malpighi.

Sempre mercoledì, segnala il Comune, chiuderà il tratto finale di via Tagliapietre con deviazione del traffico sull’asse principale Carbonesi-Barberia. Entro venerdì 24 marzo è poi prevista la riapertura al traffico privato di via Collegio di Spagna. Per lunedì 13, intanto, sono in programma adeguamenti della segnaletica, come il tracciamento di un segnale di “stop” su via D’Azeglio all’incrocio con via Farini, “per facilitare la svolta a sinistra delle biciclette da via Farini a via D’Azeglio alla riapertura di via de’ Carbonesi”, scrive Palazzo D’Accursio.

E la possibile pedonalizzazione? La Giunta continua a non sbilanciarsi sul tema: tanto che la risposta fornita ieri dall’assessora Valentina Orioli a Fabio Brinati (Fd’I), in Question time, non si discosta da quella che la stessa Orioli aveva dato nella seduta della scorsa settimana. E dunque: “Il cantiere di via de’ Carbonesi è stato un’opportunità per tante cittadine e cittadini di sperimentare un diverso uso della strada, oltre ad aver fornito lo spazio per un momento di ascolto reciproco tra amministrazione e utenti della strada. Si è trattato di un esperimento di successo della cantierizzazione in città”.

La riprova di questo “successo”, continua l’assessora, “è l’iniziativa di alcuni cittadini che hanno diffuso un sondaggio che ha registrato un certo favore tra i residenti della zona e che è che ha raccolto centinaia di risposte”. Detto questo, al momento “è in corso un’istruttoria sul tema – conclude Orioli – della quale daremo pubblicamente riscontro all’esito”.

Il gruppo di Fd’I in Consiglio replica con una nota. “Finalmente si annuncia la conclusione dei lavori in via Carbonesi. La Giunta faccia la conta dei danni causati a tutte le attività per la chiusura prolungata, si renderà conto che gli indennizzi previsti sono niente rispetto al danno causato, per cui servono ulteriori contributi”, dichiarano Stefano Cavedagna, Manuela Zuntini, Francesco Sassone, Felice Caracciolo e Brinati. “Ci aspettiamo poi che dopo la riapertura – continuano i meloniani – riprenda la normale viabilità della zona. Si è parlato di un’istruttoria in corso da parte della giunta Lepore per valutare la pedonalizzazione della via, rispetto alla quale siamo fermamente contrari. Questa ipotesi danneggerebbe ulteriormente i commercianti, i mezzi di trasporto pubblico quali i taxi e bloccherebbe la mobilità in centro”. Per questo motivo, domattina dalle 10 alle 12 i rappresentanti di Fd’I saranno in via de’ Carbonesi, all’angolo con via D’Azeglio, “a raccogliere firme per dire no alla pedonalizzazione”.

Mata