Via Dutra, que liga Rio a SP, é interditada na Serra das Araras por risco de deslizamentos; veja rotas alternativas

Às 13h50, o trânsito tinha sido liberado no sentido RJ, e uma faixa estava liberada no sentido SP. Não há previsão de reabertura total da via. Via Dutra, que liga Rio a SP, é interditada na Serra das Araras

A BR-116 (Via Dutra), principal ligação terrestre entre Rio de Janeiro e São Paulo, foi totalmente interditada no trecho da Serra das Araras, em ambos os sentidos. A CCR RioSP, que administra a rodovia, afirmou que a interdição foi necessária devido ao risco de deslizamentos.

Em comunicado divulgado na madrugada desta sexta-feira (10), a concessionária informou que as chuvas fortes e intensas dos últimos dias, em diversos trechos da rodovia, causaram o risco de deslizamentos.

Às 13h50 desta sexta, o trânsito tinha sido liberado no sentido RJ, e uma faixa estava liberada no sentido SP. Um grande congestionamento se formou.

Veja nesta reportagem você vai ver:

Quais são as rotas alternativas

Quais trechos seguem interditados

Trechos liberados

Como está a venda de passagens de ônibus

Medidas para evitar acidentes

Mapa com a região com interdições

Rotas alternativas

Segundo a PRF, as alternativas são:

Trajeto entre Rio e São Paulo pela Rio-Santos.

No sentido São Paulo, fazer um desvio por Paracambi; há bastante engarrafamento, e existe um trecho de 55 quilômetros em estado precário, saindo em Piraí.

Pontos com interdição

Até por volta de 12h, as interdições permaneciam nos seguintes pontos:

Quilômetro 240 (sentido São Paulo).

Quilômetro 225 (sentido São Paulo — altura de Piraí).

Quilômetro 265 (sentido Rio de Janeiro — altura de Volta Redonda).

Faixas liberadas

Por volta de 12h, a PRF informou que uma faixa foi liberada no trecho no sentido Rio de Janeiro.

Às 11h45, o sentido São Paulo tinha 8 quilômetros de congestionamento, e o sentido Rio de Janeiro tinha 14 quilômetros, mesmo com uma faixa liberada.

De acordo com Thiago Arruda, porta-voz da PRF, o congestionamento maior no sentido Rio foi registrado por causa do fluxo maior de veículos nessa direção às sextas-feiras.

Os pontos de interdição contam com retorno, de acordo com a CCR Rio SP.

Longo engarrafamento se forma por conta de interdição na Serra das Araras

Reprodução/ TV Globo

Passagens canceladas e remarcadas

A Rodoviária do Rio informa que as viagens do terminal foram impactadas pela interdição na Via Dutra. As empresas que operam lá estão remarcando as passagens, e a orientação é que os passageiros procurem diretamente os canais de atendimento das viações para reagendamentos e cancelamentos.

Algumas empresas estão utilizando rotas alternativas que passam por Petrópolis. O panorama em relação às vendas de passagens, enquanto durarem as interdições, é o seguinte:

Cidade do Aço: não está vendendo passagem.

Expresso União: venda de passagem normal.

UTIL: venda de passagem normal. A empresa afirma que está utilizando uma rota alternativa.

1001/Expresso do Sul: venda de passagem normal com rota alternativa.

Águia Branca: venda de passagem normal com rota alternativa.

Medida para evitar acidentes

De acordo com a concessionária, a medida é temporária e tem o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O objetivo é evitar possíveis acidentes, pois o local está suscetível a deslizamentos de terra.

Uma vistoria foi marcada para avaliar as condições da via durante a manhã. Porém, não havia previsão para a reabertura no começo da tarde desta sexta.

Na altura de Piraí, durante a madrugada, no quilômetro 240 no sentido São Paulo, aconteceu uma queda de barreira que causou uma interdição. Um ônibus foi atingido. Ninguém ficou ferido.

A orientação da CCR RioSP é que o motorista evite trafegar pela rodovia e, em caso de emergência, pare num posto de serviço ou em uma das cidades próximas à rodovia.

Queda de barreira na Via Dutra, altura de Piraí, no Estado do Rio de Janeiro

Reprodução/ TV Globo

Queda de barreira em Piraí. Serra das Araras foi fechada pela concessionária que administra a via em ambos os sentidos por segurança nesta sexta-feira (10)

Reprodução/ TV Globo

Serra das Araras é interditada por conta de risco de deslizamentos causados pelas chuvas na região

Infografia: Guilherme Pinheiro/ g1

