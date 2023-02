Via Francisco Maggioni tem interdição para obras de mobilidade em Ribeirão Preto, SP

Bloqueio acontece a partir desta segunda-feira (27) por conta da continuidade da construção de um corredor de ônibus na Avenida Dom Pedro I. Veja rotas alternativas. Via Francisco Maggioni é interditada para obras de mobilidade em Ribeirão Preto

A Via Francisco Maggioni tem interdição prevista para esta segunda-feira (27) nos dois sentidos em Ribeirão Preto (SP) por conta da construção do corredor de ônibus na Avenida Dom Pedro I.

Segundo a Empresa de Trânsito e Transporte Urbano (Transerp) da cidade, o bloqueio ocorre nas faixas da esquerda, no trecho junto aos retornos do canteiro central em frente à Rua Municipal, a partir das 8h30.

Agentes civis estarão no local para acompanhar os serviços e orientar motoristas e pedestres.

Rota alternativa

Por conta da interdição, quem pretende acessar o hipermercado da região e está na Via Norte deve usar as faixas do centro ou da direita da Francisco Maggioni para acessar a rotatória Amin Calil e retornar a via e seguir.

Quem está na região Central pela rotatória e quer acessar os bairros Sumarezinho e Vila Tibério precisa usar as faixas do centro e da direita da Fransico Magiioni e, depois do trecho interditado, usar a faixa da esquerda para fazer o retorno na via na Rua Rio Grande do Norte e seguir para a Avenida Antônio e Helena Zerrener.

Trecho da Via Francisco Maggioni recebe interdição nesta segunda-feira (27) em Ribeirão Preto, SP

Ufficio Stampa