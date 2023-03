Via sob a Ponte Pequetito Amorim, em Volta Redonda, é interditada por conta de alagamento

Trecho no bairro Niterói ficou tomado pela água do Rio Paraíba do Sul, que transbordou devido à chuva que atingiu a cidade nos últimos dias. A passagem de veículos sob a Ponte Pequetito Amorim, no bairro Niterói, em Volta Redonda (RJ), foi interditada por conta de alagamento nesta segunda-feira (13).

Segundo a prefeitura, o volume de chuva acumulado foi de 204,2 milímetros nos últimos dois dias.

O local estava alagado devido à elevação do nível do Rio Paraíba do Sul, que está 2,70 metros acima do normal. Cones foram colocados na área para sinalizar aos motoristas sobre a interdição.

De acordo com a Defesa Civil, por conta do temporal, foram registradas 45 ocorrências na cidade. Dentre elas, três imóveis foram interditados. Os moradores foram encaminhados para a casa de parentes.

Agentes do órgão continuam em alerta máximo e recomendam que a população evite deslocamentos durante períodos chuvosos.

Em caso de emergência, os moradores pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone (24) 3339-2064.

Vito Califano