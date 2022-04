Viabilità e parcheggi a Savelletri, Scianaro presenta due mozioni 

Saranno discusse nel consiglio comunale odierno

FASANO – In vista del consiglio comunale previsto per oggi, martedì 19 aprile, Antonio Scianaro, consigliere comunale di Circoli Nuova Fasano, presenta due mozioni riguardanti interventi di manutenzione straordinaria di via Pola a Savelletri, realizzazione di un piano parcheggi in Savelletri (prima mozione) e di una rotonda fra la SP4 e la strada comunale per Egnazia (seconda mozione).

Riguardo la prima mozione, nell’intervento si legge di come, a seguito dell’istituzione della zona pedonale in prossimità di via Fiume, il traffico veicolare e le soste selvagge si siano concentrati in via Pola, che necessita di un intervento di manutenzione straordinaria, in vista dell’imminente stagione turistica.

Scianaro chiede dunque che “si predisponga un intervento di manutenzione straordinaria di via Pola ed un piano parcheggi in Savelletri, in modo da dare a tale intervento assoluta urgenza e priorità in tempi strettissimi”.

Per la seconda mozione, invece, il consigliere ribadisce l’importanza di realizzare una rotatoria all’incrocio tra S.P. 4 (per Savelletri) e la strada comunale per Egnazia. Questo perché l’intervento, si legge nel testo, “decongestionerebbe notevolmente il traffico verso la frazione di Savelletri, agevolando quello verso la marina e gli stabilimenti balneari a nord di Savelletri, il sito Archeologico di Egnazia, l’Acquapark Egnazia, le strutture ricettive e le aree riservate ai parcheggi”.

Il consigliere ritorna sulla mozione dopo che la stessa fu bocciata tre anni fa con la promessa, non ancora realizzata, che la provincia di Brindisi si sarebbe occupata della messa in sicurezza della SP4, anche a seguito di alcuni incidenti mortali avvenuti all’altezza di quel tratto.

Pertanto “si impegna l’amministrazione a dare mandato al dirigente del servizio Lavori Pubblici di predisporre la progettazione e il reperimento delle risorse finanziarie ed inserire tale intervento nella programmazione delle opere pubbliche da realizzare nel 2022, per dotare di una Rotatoria e di una adeguata viabilità in direzione nord, dell’incrocio tra S.P. 4 (per Savelletri) e la strada comunale per Egnazia.”

