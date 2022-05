Viabilità sulla SS172 e illuminazione su viale Stazione, Scianaro presenta due mozioni

Il consigliere di Circoli Nuova Fasano chiede interventi urgenti per una maggiore sicurezza

FASANO – Il consigliere comunale di Circoli Nuova Fasano Antonio Scianaro, in vista del consiglio comunale di domani, mercoledì 25 maggio, presenterà due mozioni in merito alla situazione della viabilità sulla SS172 durante le manifestazioni sportive e la pubblica illuminazione in viale Stazione.

Il consigliere sottolinea in una nota una situazione di crescente disagio per i residenti e per chi si mette in viaggio lungo le arterie. Circa la mozione della pubblica illuminazione, Scianaro spiega che l’assenza di sedici pali non più funzionanti lungo viale Stazione crea una situazione di pericolo, specie durante le ore notturne. Il consigliere di Circoli Nuova Fasano lamenta infatti che sono ormai “trascorsi svariati anni da quando il consiglio comunale all’unanimità ha approvato la mozione impegnandosi ad intervenire per mettere in sicurezza viale Stazione” ma, continua Scianaro nella nota, “nonostante i ripetuti solleciti in questa assise, la risposta dell’amministrazione è stata che l’intervento è stato inserito nel progetto di riqualificazione della Stazione di Fasano”. Pertanto, il consigliere chiede che l’intervento venga stralciato dal progetto di riqualificazione della Stazione perché possa essere avviata una procedura di messa in sicurezza urgente.

Nella seconda mozione si presenta invece la situazione della SS172 durante le manifestazioni sportive, vista l’interdizione del traffico su via Nazionale dei Trulli, che crea “notevoli inconvenienti al traffico sia pubblico che privato verso la città di Fasano proveniente da tutte le direzioni e dalla valle d’Itria, oltre che disagi ai residenti, alle attività commerciali limitrofe ed agli eventuali mezzi di soccorso”. Pertanto, il consigliere “chiede di convocare un tavolo con le Autorità Competenti in materia, per valutare nel rispetto dell’ordine pubblico e della sicurezza, soluzioni alternative e risolutive per far sì che tutto il traffico proveniente dalla SS 172 dir. possa tranquillamente percorrere via Nazionale dei Trulli in modo da essere canalizzato successivamente su via Gramsci e viale Alcide De Gasperi”, anche in vista della stagione turistica ormai alle porte.

