Viaduto da Johnson é interditado para obras na Avenida George Eastman em São José

A previsão é que o trecho do viaduto Pastor Liberato Colombani fique interditado até 16h deste sábado. A interdição será das 8h às 16h

O viaduto Pastor Liberato Colombani, conhecido como viaduto da Johnson, ficará interditado até às 16h deste sábado (4) em São José dos Campos (SP). Outra via importante da cidade, a Avenida George Eastman vai passar por obras enquanto o viaduto estiver bloqueado.

A interdição será no sentido Parque Industrial. Os motoristas que precisam seguir neste sentido devem fazer o desvio pela Rodovia Presidente Dutra e realizar o retorno no primeiro acesso de Jacareí.

O trecho de desvio será sinalizado e agentes de trânsito devem permanecer no local para orientar os motoristas.

Por conta da interdição, a linha 320 – que liga o Parque Industrial ao Jardim das Indústrias e a Praça Afonso Pena – será desviada para a Avenida Dr. João Batista Soares de Queiroz, seguindo pela marginal da rodovia Presidente Dutra, trevo de Jacareí, novamente pela Dutra, avenida Marginal B e Avenida George Eastman, seguindo seu itinerário padrão.

Enquanto o viaduto estiver interditado, a Avenida George Eastman vai passar por obras de recuperação no asfalto.

