Viagem no Mês da Mulher? 3 razões para escolher Atibaia

Dicas para viajar com a família neste período de março. Acompanhe a seguir! O mês de março é o Mês da Mulher, com a comemoração do Dia Internacional da Mulher (08/03). E nada melhor que uma comemoração que reúna descontração, contato com a natureza e bem estar.

Mensagem Mês da Mulher

As mulheres são únicas e merecem homenagens sempre. Destacando coragem, força e sensibilidade para as lutas do dia a dia. Se você procura uma mensagem para compartilhar nesta data, a nossa sugestão é que utilize as suas próprias palavras. Escreva com o coração reforçando o quanto essa pessoa é especial para a sua vida.

“Parabéns, Mulher! Que a sua caminhada seja repleta de histórias maravilhosas. Sempre com muita saúde, realizações e boas surpresas. Com o coração cheio de fé e esperança para alcançar todos os seus sonhos”.

Viajar para Atibaia no Mês da Mulher

Então vamos comemorar? É hora de embarcar na viagem para Atibaia com a família e celebrar com toda alegria este mês de março tão especial. Vamos nessa!

1: Conforto

O Bourbon Atibaia foi eleito o melhor resort de campo do Brasil e fica a apenas 60 km de São Paulo. Estrutura completa com o conforto que você merece. Tem spa e todos os serviços disponíveis com o padrão e a excelência Bourbon. Conforto e tranquilidade para a comemoração deste mês tão especial.

2: Diversão

Tem lazer para todos os gostos e todas as idades. Com equipe de entretenimento e lazer e parceria exclusiva com a Turma da Mônica. É para se divertir do início ao fim da hospedagem – com programações exclusivas para adultos e crianças. Instalado em uma área de 400 mil m², a surpreendente estrutura de lazer e convenções do Bourbon Atibaia convive em harmonia com a sofisticação e a natureza.

3: Gastronomia premiada

Aquele café da manhã dos sonhos. Aquele almoço surpreendente. Aquele jantar mais que especial. A gastronomia premiada é referência internacional na área da hotelaria. Com pratos e sabores inesquecíveis para a sua viagem ficar ainda mais especial.

O hóspede pode ter vivências gastronômicas à parte, como numa viagem para Itália, por exemplo, ao experimentar os pratos típicos do restaurante Don Gaetano, com antepastos e massas artesanais e o Kibô, culinária japonesa de alto padrão, com pratos e drinks surpreendentes.

Quero saber mais sobre a viagem

Animou para a viagem? Então vamos nessa! O destino é o Bourbon Atibaia, reconhecido pela forma acolhedora de receber seus hóspedes e pelo cuidado em cada detalhe. Destino perfeito para diversão em família e também para realização de eventos.

Bourbon SPA

Hotel Bourbon – Foto Arquivo

● Saiba mais sobre o Bourbon Atibaia Resort – (11) 4414-4700 – Rod. Fernão Dias, Km 37,5 – Jd. Boa Vista, Atibaia, São Paulo.

Bem-Estar Atibaia

Acompanhe a programação do Mês do Bem-Estar em Atibaia. Opções para mexer o corpo, além de opções gastronômicas e SPA. Fique abaixo com os destaques:

• Festival de beach tennis;

• Ranking Bourbon de Tênis;

• Clínicas de baseball;

• Hidroginásticas;

• Grupos de corrida;

• Aulas de Yoga;

• Momento Mandi;

• Circuitos funcionais;

(Todos os dias: caminhadas ecológicas, aulas fitness, circuitos de atividades físicas)

Gastronomia:

• Gastronomia de Primeira nos Restaurantes com Suplemento Gastronômico;

• Workshops de sucos naturais com a nutrição;

• Experiência na horta com foco no tema do mês.

Sobre a Rede Bourbon

A Bourbon Hotéis e Resorts é uma empresa 100% brasileira atuando há 60 anos no mercado hoteleiro com marcas próprias como Bourbon, Rio Hotel e Be. A rede soma mais de 20 unidades em três países (Brasil, Paraguai e Argentina) e em mais de 20 cidades. São aproximadamente 5.000 acomodações que a colocam entre as dez maiores marcas hoteleiras atuantes no Brasil. É reconhecida por sua gastronomia premiada, ambientes elegantes, acolhedores e atendimento de excelência, garantindo o padrão Bourbon de hospedar e receber.

●Site oficial

●Facebook

●Instagram

●LinkedIn

●Nossa página no g1

Vittorio Ferla