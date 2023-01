Viagem pelas ilhas da Croácia

Sinto que, a cada viagem, a forma de comunicar se transforma e deixa o mundo mais próximo do alcance de todos. Isto conforta, no sentido de saber que não estaremos tão longe.

Esta viagem iniciou exatamente no dia que chegamos de nossa última viagem há exatamente 40 dias atrás.Chegamos de Paris às 4h30 e recebemos um convite para um almoço na casa de amigos. Descansei até as 11h e fui fazer as unhas e cabelo. É uma das coisas que sinto falta quando viagem.



Logo na entrada do almoço, tivemos a notícia:



– Reservamos uma cabine para vocês no Cristal Yatch Cruise. Faremos 7 dias pelas ilhas da Croácia.



Imediatamente, eu pensei em tudo que teria para organizar e disse que não poderia. Mas meu marido assumiu o compromisso. Então repensei e iniciei o processo junto com as verificações empresariais que deixaria, domésticas e financeiras e operacionais de minha vida.

Um dos problemas que enfrentei foi o passaporte, que havia vencido durante a última viagem. A Receita Federal estava em crise, não havia cédulas e tudo estava parado.

Dica: Vim imediatamente para Jales, já aproveitando para verificar o Hotel Fazenda Foz do Marinheiro. Em Jales, é tudo mais tranquilo, o atendimento é imediato e está a 40 minutos de meu hotel. Na Receita Federal, em Jales, a resposta foi: o prazo será de 40 dias para que o passaporte fique pronto. Começou a aflição e, juntamente, a busca por passagens e a organização do roteiro.





Meu assessor propôs fazermos a Romênia e Transilvânia para aproveitarmos, já que estaremos próximo e aí iniciamos as buscas. Não tem voo direto. Com isto entraremos na Europa por Londres. Uma pena mais uma vez passaremos por Londres sem descer. Detesto isto porque a ideia é sempre aproveitar as escalas que fazemos.

Bucareste, Transilvânia e então Dubrovnik, onde pegaremos o Crystal Yatch Cruise. Veneza é onde chega o Crystal Yatch Cruise. Pegaremos o carro e iremos para Bolonha, que é lindíssima. Estivemos lá muito rapidamente. Desta vez, vamos conhecer direitinho. Livorno, descansaremos na Córsega, depois Sardenha. Subiremos a Itália por Gênova e ficaremos uns dias em Milão, que já conhecemos, mas nunca o suficiente.





Voltaremos no primeiro dia da primavera. É dia da festa da Casa Hope, onde sou convidada. Minha intenção era voltar uns 3 dias antes da festa, mas a diferença de valor seria de £ 3.000,00, então valerá o sacrifício. Para que tudo isto desse certo, foi um mês muito corrido, pois um roteiro especial precisa realmente de um estudo especial e uma assessoria séria e competente.



Vito Califano