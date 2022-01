viaggi-perfetti:-12-fenomeni-naturali-imperdibili-nel-mondo

Un week end lungo a febbraio? Il ponte a marzo? O vere e proprie ferie fuori stagione? Quel che è certo è che godersi una vacanza significa anche scegliere la stagione perfetta, il momento esatto in cui il clima esalta la naturale bellezza dei paesaggi, riempie l’aria degli aromi più emozionanti o rende più facilmente visibile la fauna locale. Oppure dove un evento naturale imperdibile rende il tutto ancora più speciale. È il criterio che ispira la lista di luoghi, scelti in base al periodo migliore dell’anno in cui visitarli, redatta da Volagratis, portale di viaggi, che ci indica quale fenomeno naturale irripetibile possiamo cercare in determinati periodi dell’anno.

Bolivia

Salar de Uyuni, Bolivia – gennaio

La più grande distesa salata del mondo, con i suoi oltre 10mila chilometri quadrati, è ciò che resta di un enorme lago evaporato nell’altopiano meridionale andino del Paese. A gennaio, cioè con l’arrivo delle piogge, il suo lago si trasformarsi in un immenso specchio che riflette ogni dettaglio presente in cielo, che si fa un tutt’uno con la terra.

Brasile

Brasile – febbraio

A febbraio lungo le coste a Nord del Brasile si può fare surf sulle alte onde pororoca, quelle che si formano quando il Rio delle Amazzoni incontra l’oceano Atlantico. Celebri tra i surfisti di tutto il mondo, con le lune del periodo di febbraio queste onde superano i 4 metri d’altezza e per questo motivo sono state ribattezzate “pororoca”, un termine che in lingua tupi significa “grande rumore distruttivo”.

Danimarca

Danimarca – marzo

A marzo si vola nelle paludi sud-occidentali di Ribe, in Danimarca, per ammirare il “sort sol”, lo spettacolo del sole nero, cioè la migrazione di oltre un milione di uccelli che, volando in cielo al tramonto, oscurano il sole. Il fenomeno attrae migliaia di visitatori e si dice sia imperdibile, almeno una volta nella vita.

Death Valley – aprile

Tra la California e il Nevada, in aprile fiorisce il deserto della Death Valley, un evento magico chiamato superfioritura che colpisce come una bomba uno dei luoghi più aridi del pianeta, che si ricopre da una marea di fiori gialli, blu e rossi. Un bagno di luce e colori per gli occhi e per la mente.

Ucraina – maggio

In Ucraina, a maggio, tra la cittadina di Klevan e quella di Orzhiy, la bellezza della natura avvolge una vecchia ferrovia industriale in modi inaspettatamente romantici, creando in alcuni punti archi e tunnel verdi che vi faranno battere il cuore più velocemente. Il luogo, noto anche come Tunel Kokhannya o tunnel dell’amore, fiorisce di mille colori in queste settimane di primavera.

Cagliari – giugno

La riproduzione dei fenicotteri rosa nello stagno del parco naturale di Molentargius, Cagliari, è un evento che si ripete ogni anno ininterrottamente dal 1985, e arricchisce questa destinazione già nota in tutto il mondo per le sue spiagge e il suo mare. La nidificazione di questi bellissimi uccelli colora gli stagni di un rosa intenso.

Colombia – luglio

A luglio volando fino in Colombia si può ammirare il fiume Caño Cristales di La Macarena diventare “arcobaleno liquido”: il fiume e le sue pozze si tingono di 5 stupendi colori accesi, dal giallo al verde, dal rosso e viola. Dipende da una pianta acquatica, la macarenia clavigera, che provoca questo particolare e suggestivo fenomeno.

Tenerife

Tenerife – agosto

Agosto è il mese delle stelle cadenti in tutto l’emisfero, ma nel parco nazionale del Teide, a Tenerife, nelle Canarie, potete assicurarvi una delle postazioni più privilegiate per osservare lo sciame delle Perseidi. A oltre 2mila metri d’altezza, l’osservazione delle stelle è così buona che nelle notti più limpide si può ammirare la Via Lattea in tutto il suo splendore.

Tasmania

Tasmania – settembre

Ma parlando di volta celeste, settembre è l’occasione per volare in Tasmania e assistere all’aurora australe, che nulla ha da invidiare alla più celebre aurora boreale. Cockle Creek, nella parte più a sud della Tasmania, è uno dei pochi posti dove la si può ammirare tutto l’anno, anche se le probabilità e l’effetto aumentano proprio nelle settimane di settembre.

Finlandia – ottobre

Segnatevi in agenda che il prossimo 25 ottobre in Europa si assisterà a una eclissi di sole parziale, e il Paese dove si potrà ammirare meglio il fenomeno sarà la Finlandia. A Helsinki, in particolare, lo spettacolo dell’oscuramento sarà al suo top.

Giappone

Giappone- novembre

Chi non ama il foliage, quel turbinio di colori caldi che dolcemente sospinge dall’estate all’inverno? Siamo a novembre e si parte alla volta del Giappone, dove in questo periodo milioni di persone volgono il naso all’insù per ammirare il momijigari, il foliage di aceri e alberi di ginkgo che colorano di rosso acceso e oro boschi e parchi del bellissimo Paese.

Australia

Christmas Island, Australia – dicembre

Per prepararci a salutare l’anno, il prossimo dicembre segniamoci Christmas Island, appropriata anche nel nome. Questa isoletta a nord dell’Australia e non lontana dalle coste dell’Indonesia, è il luogo in cui tra il 18 e il 19 dicembre si può assistere alla colorata migrazione di milioni di granchi rossi, che lasciano i rifugi dell’entroterra e attraversano tutta l’isola fino a raggiungere la costa oceanica, dove depongono le uova durante l’alta marea.

