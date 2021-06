viaggia-leggero-senza-rinunciare-allo-stile:-tanti-outfit-da-urlo-con-un-solo-accessorio

Viaggia leggero senza rinunciare allo stile e al glamour: un solo accessorio per ricreare dieci outfit strepitosi, provare per credere

Viaggia leggero senza rinunciare allo stile: basta un accessorio

L’estate è ormai arrivata e la maggior parte di noi sta già preparando le valigie per le vacanze. Molti ancora, stanno invece preparando i bagagli per il weekend, da trascorrere in giro nelle più incredibili località turistiche. Spesso e volentieri ci capita di dover viaggiare davvero molto leggero, senza voler però rinunciare allo stile e soprattutto al Glamour. Ma come si può essere sempre alla moda indossando capi che sembrano appena usciti da una sfilata di moda senza dover per forza portare con sé 1000 mila bagagli?

Oggi come oggi la parola d’ordine è solo una: reinventarsi.

E ci sono alcune star del web, che non solo lo fanno davvero bene, ma hanno anche deciso di condividere con i loro follower i segreti per poter creare outfit davvero esclusivi ed eccezionali utilizzando un solo accessorio moda. Siamo certi che anche voi resterete veramente sbalorditi da quello che stiamo per mostrarvi. In molti stenteranno a credere che con un solo e semplicissimo foulard si possano creare decine di outfit davvero alla moda. Negli ultimi tempi i top scollatissimi e super sensuali hanno avuto un grandissimo successo e noi vogliamo riproporveli in chiave low cost.

Viaggia leggero senza rinunciare allo stile: un solo accessorio per tanti outfit strepitosi

Come vi abbiamo accennato qualche riga più su, vi basterà un solo accessorio per poter ricreare numerosissimi top glamour e all’ultima moda, senza spendere una cifra e soprattutto senza occupare spazio in valigia.

1- Top scollato con foulard quadrato

prendete un foulard quadrato, meglio se in seta o viscosa, piegatelo a metà e procedete col fare dei piccoli nodini per unire gli angoli. A questo punto inserite all’interno una cinturina a corda fatela passare dietro il collo incrociandola e poi inserite le estremità all’interno del foulard. Più precisamente ai lati, dove avrete fatto i nodini e legate dietro la schiena. Il video sotto vi farà vedere come procedere.

2- Top crop con scollatura sulla schiena

Prendete un foulard lungo, di quelli classici coloratissimi che si usano in estate per fare i turbanti. Mettete una collana in catena, fate passare il foulard dietro la schiena e infilate i lembi nella collana. Adesso tirate e legate sulla schiena sistemandolo bene sul seno. Questa è la versione classica.

3- Top crop con incrocio

La versione ad otto del top precedente. Prendete un foulard lungo, sempre di quelli classici. Mettete una collana in catena e girate il fondo, facendole assumere una forma ad 8. Fate passare il foulard dietro la schiena e infilate i lembi nel cerchio che avete creato della collana. Adesso tirate e legate sulla schiena sistemandolo bene sul seno. Questa è la versione ancora più glamour.

Lei è certamente una delle influencer che maggiormente rispecchia il nuovo trend in circolazione. Potremmo dire che sicuramente è una delle prima ad aver usato questo accessorio per creare stili unici e inconfondibili. Riesce perfettamente ad incarnare l’idea di riutilizzo degli accessori in maniera intelligente.

Soprattutto ora che in un’epoca di grande consumismo si fa i conti con un ecosistema quasi al collasso. Chi non vorrebbe utilizzare solo una sciarpa o un foulard per aver top e gonne sempre diverse e super alla moda?

