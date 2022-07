“Viajar para cambiar” il nuovo singolo di Nicole Nadan

Dal 15 luglio 2022 sarà disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Viajar para cambiar” (EFFEGI), il nuovo singolo di Nicole Nadan.

“Viajar para cambiar” è il secondo singolo che anticipa l’album “Tierra caliente”. Il tema centrale della canzone è il viaggio come fonte di ispirazione, di gioia di vivere, di conoscenza delle varie sfaccettature della vita. A ritmo di cumbia/ pop latino il testo parla di un giorno di sana follia dove si asseconda il desiderio di evadere anche solo per un momento dalla quotidianità per scoprire ciò che il mondo e la vita hanno da offrire.

Biografia

Nicole Nadan (nome d’arte dell’artista) inizia gli studi artistici a Faenza, proseguendo all’Accademia di Belle Arti di Bologna. Essendo poi appassionata di comunicazione e di mente creativa, si iscrive allo IULM di Milano dove studia Comunicazione d’impresa e relazioni pubbliche per collegare i suoi studi passati in campo artistico al mondo di oggi.

Le sue passioni più grandi sono esprimersi attraverso il canto e il movimento, le è sempre capitato infatti di esibirsi durante delle feste nei locali o in spiaggia, e questo album rispecchia ciò che le piace fare.

Ogni canzone è legata dal fil rouge dell’estate (il titolo dell’album è, non a caso, “Tierra caliente”) e complice in questo è senz’altro la lingua spagnola, la quale rimanda subito all’idea di atmosfera estiva, di movida, feste in spiaggia, e così via.

Il progetto nasce da un’idea del produttore ed editore Stefano Tessaro e dell’arrangiatore Pape Gurioli, che hanno scelto Nicole tramite un’audizione per questo loro progetto. L’idea era quella di realizzare un prodotto di respiro internazionale, e anche per questo è stato scelto lo spagnolo, che oltre ad essere molto amato dall’artista, è anche tra le lingue più parlate al mondo.

