viale-stazione,-questa-sera-variazione-per-il-servizio-di-trasporto-pubblico-di-linea-urbano

FASANO – Si informano gli utenti che esclusivamente questa sera, dalle ore 20.40, Viale Stazione sarà chiuso alla circolazione nell’ultimo tratto che immette nella Stazione Ferroviaria di Fasano a causa di lavori di riparazione eseguiti da AQP.

Il servizio di trasporto pubblico di linea urbano subirà la seguente variazione: le corse S26 (Fasano ore 21:00 – Scalo FF.SS ore 21:30), S27 (ore 21:40 – Scalo FF.SS ore 21:50) e S28 (ore 22:00 – Scalo FF.SS ore 22:25), come da orari vigenti per lo Scalo Ferroviario, saranno svolte, da Fasano sino al parcheggio ricavato nello spazio antistante l’ingresso degli ex «Oleifici Fasanesi» (vedi piantina allegata), dove sarà effettuata una fermata «SCALO FF.SS» e da lì partiranno per Fasano dopo l’arrivo dei rispettivi treni servizi per il ritorno.

Il percorso alternativo Fasano-Stazione

Il servizio riprenderà regolarmente dalla mattina successiva con la corsa S1 delle 05.05.

