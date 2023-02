Vias sob as pontes Pequetito Amorim e Dr. Murilo Cesar dos Santos, em Volta Redonda, são interditadas por conta de alagamento

Trechos, que ligam os bairros Aterrado e Niterói, foram tomados pela água do Rio Paraíba do Sul, que transbordou devido à chuva que atingiu as cidades de Porto Real, Quatis e Barra Mansa na noite de segunda-feira. Via sob a ponte Dr. Murilo Cesar dos Santos, em Volta Redonda, alagada

A passagem de veículos sob as pontes Pequetito Amorim e Dr Murilo César dos Santos, em Volta Redonda (RJ), foi interditada na madrugada desta terça-feira (21).

Os dois pontos, que ligam os bairros Aterrado e Niterói, estão alagados devido à elevação do nível do Rio Paraíba do Sul, que transbordou após a chuva que atingiu Porto Real, Quatis e Barra Mansa na noite de segunda-feira (20).

De acordo com a Defesa Civil, em Volta Redonda, o Rio Paraíba do Sul está com 3m23cm acima do nível normal, o que é considerado pelo órgão como alerta máximo.

A Defesa Civil informou ainda que todas as áreas margeadas pelo rio estão em monitoramento.

A prefeitura orienta que os motoristas evitem passar por pontos alagados, “mesmo que não haja interdição do acesso”. Também é recomendado que os moradores se abriguem em locais seguros durante a chuva.

