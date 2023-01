vice-prefeita-de-aracaju,-katarina-feitoza,-renuncia-ao-cargo

Ela vai assumir, no próximo dia 1º de fevereiro, o mandato de deputada federal. Vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitoza, apresenta carta-renuncia

Ana Lícia Menezes/PMA

Nesta terça-feira (24), a vice-prefeita de Aracaju, Katarina Feitoza (PSD), apresentou uma carta de renúncia ao prefeito de Aracaju, Edvaldo Nogueira (PDT).

Ela deixou o cargo para assumir, no próximo dia 1º de fevereiro, o mandato de deputada federal para o qual foi eleita com 38.135 votos, nas Eleições de 2022.

O prefeito da capital sergipana agradeceu pela lealdade e parceria na gestão de Aracaju, nos últimos dois anos e desejou sucesso para a deputada federal diplomada.

Katarina destacou que sua carreira política foi iniciada ao lado do prefeito Edvaldo e disse que assumirá o novo posto com a missão de representar o povo sergipano junto ao Congresso Nacional.

Vito Califano