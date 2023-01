vice-prefeito-de-cacoal,-ro,-renuncia-ao-cargo-para-assumir-mandato-de-deputado

Cássio Goes deixa prefeitura de Cacoal para assumir cargo na Assembleia Legislativa de RO. Com isso, cargo de vice-prefeito de Cacoal fica vago. Cássio Goes deixou prefeitura de Cacoal para assumir cargo de deputado

Reprodução/Facebook

O vice-prefeito de Cacoal (RO), Cássio Goes (PSD), apresentou nesta terça-feira (31) uma carta de renúncia ao prefeito da cidade, Adailton Fúria.

Cássio, aos 33 anos, deixou o cargo para assumir, no próximo dia 1º de fevereiro, o mandato de deputado estadual para o qual foi eleito com 17.753 votos nas Eleições de 2022.

Com a saída de Cássio, o cargo de vice-prefeito de Cacoal fica vago e, pela Legislação, automaticamente o presidente da Câmara de Vereadores se torna o vice-chefe do executivo.

No entanto os parlamentares de Cacoal estão enfrentando uma ‘batalha’ para chegar a um nome.

Entenda como a disputa pela presidência da Câmara foi parar na Justiça em Cacoal

Posse como deputado

Cássio Goes será empossado deputado estadual por Cacoal nesta quarta-feira (1°). A cerimônia será a partir de 14h na casa de shows Talismã 21, em Porto Velho.

Ele vai compor a 11° Legislatura na Assembleia Legislativa (de 2023 a 2027), que será composta por 5 mulheres e 19 homens.

Durante o evento de posse, os deputados estaduais vão fazer uma eleição para escolher os membros da mesa diretora da ALE.

valipomponi