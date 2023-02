Vice-prefeito de Nova Odessa passa mal durante evento e é atendido pelo ministro Alexandre Padilha; VÍDEO

Ministro das Relações Institucionais também é médico, e ajudou vice-prefeito a se recuperar. Ministro Alexandre Padilha atende vice-prefeito que passou mal em evento

O vice-prefeito de Nova Odessa (SP), Alessandro Mineirinho, do PSD, passou mal durante a inauguração de uma Estação de Tratamento de Água (ETA) nesta sexta-feira (24). Ele foi atendido pelo ministro das Relações Institucionais Alexandre Padilha, que é médico e também participava do evento.

Durante a inauguração, o vice-prefeito sentiu tontura e tentou se levantar, mas quase caiu. Ele foi levado para um local ao lado e Padilha foi verificar e ajudá-lo a se recompor.

Um vídeo mostra o momento que Padilha conversa com o vice-prefeito, que está sentado em uma cadeira com um copo de água (assista acima).

Mineirinho sofreu uma queda de pressão, se recuperou em poucos minutos e voltou a subir no palco do evento. Ele informou que passou por uma pequena cirurgia na noite de quinta-feira (23), está tomando medicação e que acredita que por isso teve essa queda na pressão.

Nova ETA

As obras para a ETA 2 começaram em fevereiro de 2022 e agora a região do Pós-Anhanguera tem água encanada, segundo a prefeitura. Era a única região da cidade que não contava com esse serviço.

O local inclui um reservatório metálico de 700 metros cúbicos, 2,5 mil metros de adutora e 11 mil metros de rede de ligação de água em 470 lotes. Segundo a prefeitura, o índice da população atendida com tratamento de água passa de 98% para 100%.

A estação estava em teste desde setembro. Depois disso os hidrômetros foram instalados nas casas dos três bairros que não tinham água: Chácara Recreio, Acapulco e Las Palmas. As pessoas que moram nesses bairros devem ir até a Coden pra solicitar o cadastro e começarem a receber água.

A princípio, esses três bairros serão atendidos por essa estação. Com o tempo, se expande para os outros bairros, aliviado a outra estação.

Retomada do Minha Casa, Minha Vida

Durante coletiva de imprensa após a inauguração, Padilha falou sobre o programa Minha Casa, Minha Vida. Segundo ele, a retomada do programa será prioridade na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

A retomada foi anunciada em fevereiro pelo governo, que prevê que a iniciativa deve financiar 2 milhões de casas no país até 2026. Criado em 2009, o Minha Casa, Minha Vida deixou de existir em 2020.

