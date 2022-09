Victoria Beckham distrutta dalla nuora, Il figlio rompe il silenzio: “Quello che mi ha fatto è terribile”

In Inghilterra le tensioni familiari non riguardano esclusivamente la famiglia reale, ma anche un’altra famiglia conosciuta in tutto il mondo, quella dei Beckham. La loro storia sembra ripercorrere proprio quella della Megxit, con la moglie del primogenito che ha rilasciato un’intervista in cui racconta delle tensioni con sua suocera Victoria. Quello tra Nicola Peltz e Brooklyn è stato tra i matrimoni più costosi e seguiti dell’anno. Tra gli invitati anche William e Kate Middleton, che hanno deciso di declinare l’invito ma non hanno dimenticato di mandare un regalo ai novelli sposini.

Brooklyn Beckham è il primogenito di David e Victoria, ha solo 23 anni e ha deciso di convolare a nozze con l’attrice di 27 anni. I due sono risaltati agli occhi del gossip a causa dei moltissimi tatuaggi e di diversi originali pegni d’amore, come il dente del giudizio di lui utilizzato come pendente di lei. Adesso Nicola Peltz interpreterà la nuova Dorothy nella serie Welcome to Chippendales e per sponsorizzare il suo personaggio è stata intervistata dal magazine Wonderland. Per l’occasione la donna ha svelato anche diversi dettagli riguardo il rapporto con suo marito e gli albori della loro love story.

“Ci siamo incontrati circa sei anni fa, al festival Coachella, tramite uno dei miei fratelli, Diesel. Non siamo andati subito d’accordo: eravamo entrambi fidanzati all’epoca e non è scoppiata nessuna scintilla. Abbiamo a malapena interagito. Se guardiamo le foto di gruppo, io sono con il mio fidanzato di allora e Brooklyn nell’angolo”. La serie cui l’attrice prenderà parte parla di Somen Banerjee, il fondatore di Chippendales, una compagnia di ballo nota per le loro esibizioni di spogliarello. La miniserie esplorerà la vita e la carriera del protagonista, incluso come è iniziata la popolare esibizione in tournée.

Ma il motivo della popolarità di Nicola Peltz nel gossip internazionale è sicuramente legato al rapporto con sua suocera, Victoria Beckham. Sembra che tra la moglie di Brooklyn e la ex star delle Spice Girl non ci sia un buon intendimento e gli indizi sono molti. Il primo è legato alla scelta dell’abito utilizzato dall’attrice per il suo matrimonio. Sappiamo bene che la moglie di David è una stilista apprezzata non soltanto in Inghilterra. Spesso la stessa Kate Middleton utilizza abiti che portano il suo marchio. Per questo, ci saremmo aspettati di vedere una sua creazione anche al matrimonio del figlio.

A quanto pare però Nicola Peltz ha deciso di rifiutare l’offerta e ha preferito per il grande evento un vestito di Valentino. Da quel momento sarebbe iniziato l’astio con Victoria Beckham. Non solo, secondo i rumors la sposina sarebbe stata gelosa del ruolo avuto dalla suocera durante le nozze. Con il suo abito seducente e il suo atteggiamento, infatti, le telecamere si sarebbero puntate più su di lei che sulla protagonista della giornata, togliendole la scena. Infine David e la moglie avrebbero deciso di non pagare al figlio la green card, necessaria per vivere con la moglie in America. Durante la settimana della moda di Parigi l’ex cantante delle Spice Girl terrà una sfilata per mostrare la sua nuova collezione. La presenza (o l’assenza) di sua nuora ci aiuterà a capire come stanno davvero le cose in famiglia.

Victoria Beckham distrutta dalla nuora, Il figlio rompe il silenzio: “Quello che mi ha fatto è terribile” scritto su Più Donna da Maria Costanzo.