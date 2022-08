Victoria Beckham è furiosa e si sfoga sui social contro la nuora Nicola Peltz: “Mi ha umiliata, ora dico la verità”

Continua la saga inglese che ha come protagoniste due primedonne: Victoria Beckham e la nuora Nicola Peltz. La guerra tra le due, nonostante le smentite, c’è e come ed è tangibile. A provarlo ci sono anche alcune dichiarazioni di persone molto vicina all’ex spice girl. Quest’ultima sembra essere davvero infuriata nei confronti della nuora e dalla sua parte, questa volta, ha anche il marito David. Colui che è in mezzo a due fuochi è, invece, Brooklyn, primogenito della famiglia Beckham e marito della Peltz.

Nicola Peltz e Brooklyn si sono sposati il 9 aprile nella lussuosa tenuta di proprietà di lei, a Palm Beach. Nonostante quel giorno sia stato perfetto e meraviglioso, i giorni precedenti e successivi sono stati caratterizzati da qualche screzio tra Victoria Beckham e la Peltz. Le riviste inglesi non fanno altro che parlare di una guerra fredda tra le due. Un astio dettato sia dalla gelosia della nuora nei confronti della suocera che è una donna di successo, sia dal contendersi l’amore di Brooklyn che è molto legato anche alla famiglia Peltz, in particolare al suocero con cui condivide la passione per il cibo e la ristorazione.

In seguito all’insorgere del gossip, è stata Nicola, per prima, ad esporsi sulla vicenda dichiarando che tutto è nato dalla scelta del suo abito da sposa. In un’intervista a Variety, ha confessato che aveva pensato di indossare uno degli abiti della collezione di Victoria Beckham “poi pochi mesi dopo, si rese conto che il suo atelier non poteva farlo, quindi dovetti scegliere un altro vestito”. Infatti, ha poi scelto un meraviglio abito di Maison Valentino ma tale scelta è stata vista solo come una scusa in quanto, secondo molti, sin dal principio non voleva indossare un abito della collezione della nuora.

Nicola ha poi rivelato: “Victoria non ha detto che non potevo indossarlo né io ho detto che non volevo indossarlo. E tutto è iniziato da lì”. Tali dichiarazioni non sono affatto piaciute ne a Victoria né a David Beckham. I due coniugi sono molto furiosi e si sono sentiti umiliati, in particolare per il lavoro della stilista. Stando a quanto dichiarato da una fonte vicina, la coppia avrebbe deciso di non replicare pubblicamente proprio per non alimentare ulteriori pettegolezzi e cercare di avere quanta più serenità in famiglia, soprattutto per il bene di Brooklyn. “Non vogliono infiammare una situazione già tossica”.

Addirittura, stando sempre a quanto affermato dalla fonte vicina a Victoria, sarebbe stata la Peltz a fare di tutto pur di indossare un abito creato dalla suocera: "Victoria era impegnata in alcuni workshop a Londra e il suo staff non poteva recarsi a New York. Nicola non ha fatto nulla per andare in Europa, ha umiliato la madre di Brooklyn". Inoltre, ricordiamo che i Beckham non sono stati per niente coinvolti nei preparativi di nozze, a differenza dei Peltz, e ciò avrebbe deluso tanto l'ex spice girl.

