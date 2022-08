Victoria Beckham, è guerra con la nuora Nicola Peltz: tutta colpa dell’abito da sposa. E’ iniziato tutto così

Sono emerse ulteriori rivelazioni circa la presunta guerra fredda tra Victoria Beckham e la nuora Nicola Peltz. Quest’ultima ha sposato il primogenito Brooklyn il 9 aprile nella sua lussuosa tenuta di proprietà, a Palm Beach. Del matrimonio ne hanno parlato tutti, trattandosi di due famiglie molto importanti e in vista tanto che tra gli invitati c’erano anche il principe William e la duchessa Kate Middleton. Il racconto dettagliato di quel giorno da sogno è stato affidato, con esclusività, alla rivista Vogue.

Nonostante quel giorno sia stato perfetto e meraviglioso, pieno d’amore, i giorni precedenti e successivi sono stati caratterizzati da qualche screzio tra Victoria e Beckham e la Peltz. Pochi giorni fa, infatti, si vociferava che tra le due ci fosse una guerra fredda. Un astio dettato sia dalla gelosia della nuora nei confronti della suocera che è una donna di successo, sia dal contendersi l’amore di Brooklyn. Il ragazzo, infatti, è molto legato anche alla famiglia Peltz, in particolare al suocero con cui condivide la passione per il cibo e la ristorazione.

Ma, in seguito alle indiscrezioni lanciate dalle testate giornalistiche, Nicola Peltz si è esposta sulla vicenda chiarendo che tra lei e Victoria Beckham va tutto bene e che le due famiglie sono molto unite. In realtà, qualche piccolo screzio è sorto a causa dell’abito da sposa. E’ stata lei stessa a dichiarare che tutto è iniziato da lì. In un’intervista a Variety, Nicola ha confessato che aveva pensato di indossare uno degli abiti della collezione della suocera “poi pochi mesi dopo, si rese conto che il suo atelier non poteva farlo, quindi dovetti scegliere un altro vestito”.

La sposa, infatti, ha poi scelto un meraviglio abito di Maison Valentino, la stessa casa di moda che le disegnò il long dress rosa shocking del Met Gala svoltosi quest’anno. Nicola ha poi rivelato che: ” Victoria non ha detto che non potevo indossarlo né io ho detto che non volevo indossarlo. E tutto è iniziato da lì”. Da quel momento, il gossip inglese ha iniziato ad ingigantire la vicenda e a creare un vortice mediatico da cui si è dovuta difendere.

In merito alla situazione è intervenuto anche Brooklyn, lo sposo nonché il primogenito di casa Beckham. “Ho imparato che cercheranno sempre di scrivere cose del genere. Cercheranno sempre di abbattere le persone. Ma tutti vanno d’accordo, il che è positivo”. Dunque, anche lui ha confessato che va tutto alla grande tra le due famiglie e, al momento, vive a Miami con la sua Nicola. Continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

Victoria Beckham, è guerra con la nuora Nicola Peltz: tutta colpa dell'abito da sposa. E' iniziato tutto così scritto su Più Donna da Imma Bartolo.