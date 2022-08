“Victoria Beckham è perfida e cattiva”. La nuora si sfoga piangendo sui social: “Quel che mi ha fatto è tremendo”

Le nozze tra Nicola Peltz e Brooklyn, figlio di David e Victoria Beckham sono sicuramente state le più simboliche ed attese del 2022, anche dalla stampa. Si sono tenute il 9 aprile nella lussuosa tenuta di proprietà della famiglia della sposa, a Palm Beach, e hanno avuto tutte le caratteristiche di un matrimonio da sogno. Il racconto dettagliato, infatti, è stato affidato, con esclusività, alla rivista Vogue. Ad un evento di tale portata non potevano mancare personaggi di spicco, tra cui anche il principe William e la duchessa Kate Middleton.

Un giorno meraviglioso in cui si respirava tanto amore e tanta felicità. Ma, stando alle ultime rivelazioni di alcune riviste importanti inglesi, i rapporti tra la nuora e la suocera non sono più idilliaci. Anzi, pare ci siano stati dei problemi anche alcune settimane prima del matrimonio. In particolare, il Daily Mail ha ripercorso una una serie di numeri per supportare la tesi del fatto che ci sia una guerra fredda tra Victoria Beckham e Nicola Peltz. “La scorsa estate, nei tre mesi tra l’inizio di giugno e la fine di agosto, Victoria ha messo mi piace a 20 post di Nicola. Numeri che dopo il matrimonio sono colati a picco. Nei tre mesi successivi alle nozze del 9 aprile, a Nicola sono piaciuti solo 5 post su 131 postati su Instagram dalla nuora.

In quello stesso periodo a Victoria ne sono piaciute solo 6 su 35 postate da Nicola”. “Non si sopportano e non parlano. Anche la preparazione per il matrimonio è stata orrenda”. Addirittura, stando a quando è stato rivelato da alcune fonti, la moglie di Brooklyn non avrebbe dato alcun ruolo alla suocera nell’organizzazione e nei preparativi per le nozze. Il motivo principale sarebbe la preoccupazione del fatto che l’ex spice girl potesse rubarle la scena ma anche la gelosia l’una per l’altra nel contendersi il primogenito di casa Beckham.

Inoltre, un altro motivo che avrebbe comportato un distacco tra le due donne pare essere il forte legame che Brooklyn ha con i suoi suoceri, in particolare con Nelson Peltz. In lui, il ragazzo vede un altro punto di riferimento della sua vita e condivide la passione per il cibo e la ristorazione. Addirittura, dopo le nozze, Brooklyn ha scelto di prendere anche il cognome di sua moglie, a riprova di quanto fosse profondo il legame con la famiglia Peltz. ,Ma, sembra proprio che la situazione stia, però, degenerando al punto che Nicola si è mostrata in lacrime sui social condividendo anche delle parole molto forti.

“La mia famiglia mi ha insegnato ad essere forte e a non permettere alle persone di abbattermi o di ferirmi il cuore. Mi ha fatto alzare un muro per proteggermi, soprattutto in questo settore. Tutti abbiamo giorni in cui le persone ti fanno stare male […]. Volevo mostrare anche questo lato di me.” Ovviamente la Peltz non fa alcun riferimento a Victoria Beckham ma tutti credono che sia rivolto a lei tale messaggio. Nemmeno l’ex spice girl ha proferito parole sulla situazione, smentendo o confermando. Non ci resta che attendere, dunque, per avere ulteriori aggiornamenti di ciò che accade nelle due famiglie miliardarie inglesi. Continua a seguirci sui nostri profili Su Facebook anche su INSTAGRAM

