victoria-beckham-sbotta-contro-la-nuora-nicola-peltz:-“ha-sposato-mio-figlio-per-interesse,-ecco-cosa-ho-scoperto”

I rapporti tra Victoria Beckham e sua nuora Nicola Peltz sembrano soltanto peggiorare. Adesso a parlare è una fonte molto vicina l’ex star delle Spice Girl, che ha dichiarato quanto la donna sia insofferente nei confronti della moglie di suo figlio e, soprattutto, preoccupata per l’unione della sua famiglia. Sembra infatti che da quando si sono tenute le grandiose nozze il giovane rampollo non torni a far visita a mamma e papà. Non solo, le interviste fatte alla giovane attrice lasciano chiaramente comprendere che c’è qualcosa di negativo nel legame con la sua famosissima suocera.

Nicola Peltz è di famiglia molto ricca e sin da giovane ha cercato di fare l’attrice. Ma il suo nome non è mai stato in cima ai gossip internazionali come quando è iniziata la sua relazione con Brooklyn. Così, mamma Victoria, in un primo momento soddisfatta per l’ingente patrimonio della ragazza, adesso è preoccupata che lei abbia deciso di sposare suo figlio esclusivamente per ottenere visibilità. Questo almeno è quello che ha svelato una fonte molto vicina alla famiglia dei Beckham. Il motivo di questi dubbio sarebbe da cercare nel fatto che la sposina è cambiata completamente dopo il matrimonio.

“Vic dice che Nicola non è più la ragazza adorabile che hanno conosciuto i primi tempi. Nicola non era molto famosa prima di incontrare Brooklyn. Certo, è sempre stata ricca, ma era un’attrice con all’attivo solo piccoli film. Da quando ha sposato un Beckham la sua fama è arrivata alle stelle. Questo è il peggior incubo di Vic, vedere qualcuno che sfrutta il suo nome e fa a pezzi la sua famiglia”. Sembra che la bella Victoria non possa fare altro che accettare la situazione, dal momento che il suo primogenito è volato in America con sua moglie e non ha alcuna intenzione di tornare a casa.

Secondo quanto riportato dall’amico di Victoria, Nicola Peltz aveva conquistato la famiglia Beckham proprio a causa della ricchezza della sua famiglia. Suo padre è un uomo d’affari miliardario, Nelson Peltz, che l’ha avuta insieme alla sua terza moglie, l’indossatrice Claudia Heffner. La famiglia è molto numerosa: sei fratelli e una sorella. Ma la sua situazione finanziaria aveva convinto i Beckham del fatto che la giovane non fosse in cerca di denaro. Come molte volte era capitato in precedenza. Possiamo solo immaginare quante arrampicatrici sociali si siano avvicinate a Brooklyn.

A darne conferma è proprio l’amico di Victoria: “I Beckham sono sempre stati molto protettivi nei confronti dei loro figli. Brooklyn ha sempre avuto ragazze che gli stavano addosso perché in cerca di fama. Quando è arrivata Nicola sembrava tutto perfetto. Vic e David sapevano che suo padre era un miliardario, quindi erano sicuri del fatto che non fosse in cerca di ricchezza. Inoltre sembrava davvero desiderosa di voler far parte della famiglia. Ora invece sembra più affamata che mai di fama e popolarità.” Il tempo per conoscere la giovane prima del matrimonio è stato molto poco e adesso l’ex Spice Girl ne sta pagando le conseguenze.

