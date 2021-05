Victoria De Angelis dei Maneskin, come è cambiata negli anni prima dell’Eurovision Song Contest

Victoria De Angelis Maneskin – Solonotizie24

I Maneskin da qualche giorno a questa parte sono i protagonisti indiscussi dei media grazie alla vittoria ottenuta all’Eurovision Song Contest, riuscendo a riportare in Italia l’ambitissimo premio… ma, oggi ecco che l’attenzione del web si concentra sulla bassista del gruppo, ovvero Victoria De Angelis. Avete notato come l’artista è cambiata negli anni?

In questi giorni gli occhi del mondo sono concentrati sui Maneskin che hanno portato sul palco dell’Eurovision Song Contest un brano diverso da quelli che negli anni il pubblico era stato abituato a sentire in rappresentanza dell’Italia durante la competizione, un rock puro con Zitti e Buoni che in primo momento gli ha permesso di vincere il Festival di Sanremo conquistando adesso l’Europa.

Come spiegato all’inizio del nostro articolo, in queste ore, ecco che nel mirino dell’attenzione dei media troviamo proprio Victoria De Angelis che da qualche tempo a questa parte è anche diventata una vera e propria di icona nel campo della moda, oltre che in quello della musica rock.

Victoria De Angelis, la stella dei Maneskin

I Maneskin, la cui formazione ricorda quella dello storico gruppo punk rock Talking Head con la biondissima Tina Weymouth al basso, fin dall’inizio del loro cammino artistico hanno avuto modo di mostrare il loro talento incredibile… la vittoria con X-Factor non è arrivata, piazzandosi al secondo posto, ma da quel momento in poi per loro è stato un continuo crescere di successi.

Victoria De Angelis, inoltre, nell’immediato ha catturato l’attenzione dei fan con il suo immenso talento e look super cool, ma soprattutto super rock studiato in ogni minimo dettaglio e sempre affine a quello dei suoi compagni d’avventura come abbiamo avuto modo di notare sia a Sanremo 2021 che all’Eurovision Song Contest.

La bassista dei Maneskin com’è cambiata negli anni?

Nel corso degli ultimi giorni, inoltre, abbiamo avuto modo di veder diventare virale una foto che mostra il gruppo molti anni prima del successo, impegnato a suonare per le strade di Roma e con un look più casual ma comunque rock.

Da quegli anni molte cose per il gruppo sono cambiate e allo stesso modo quanto detto riguarda anche Victoria De Angelis. Osservando molto attentamente un video condiviso su Tik Tok, infatti, è possibile notare come Victoria De Angelis nel suo percorso di vita abbia cambiato notevolmente la sua immagine, pur mantenendo i tratti distintivi della sua bellezza naturale.

L’artista, dunque, dopo l’avvio della carriera nel mondo della musica, e quindi una volta concluso X-Factor, ha imparato giocare molto di più con il suo look tra trucco e costumi di scena senza mai perdere la sua spiccata femminilità, così come la stessa ha dichiarato e secondo quanto riportato da Il Mattino: “Trucco e vestiti mi aiutano a sentirmi meglio con me stessa, più figa, ma ho periodi in cui vorrei stare in tuta e basta. In quei casi cerco di darmi forza, ricordare che puoi trascorrere una bellissima giornata anche struccata e coi capelli in disordine”.