VÍDEO: 11 vacas ficam soltas em rua de São Carlos e situação preocupa moradores

Prefeitura de São Carlos disse que o Departamento de Proteção Animal foi verificar a situação na tarde desta quarta-feira (1º), mas dono já havia retirado animais. Onze vacas são flagradas nas ruas do Jardim Beatriz, em São Carlos

Pelo menos 11 vacas estão circulando em ruas do Jardim Beatriz, em São Carlos (SP), há pelo menos uma semana. (veja vídeo acima).

Uma moradora enviou imagens que mostram os animais entre as Ruas Hermínio Bernasconi e a Juca Sabino, em frente à Cemei Benedicta Stahl Sodré. A situação preocupa até por conta do risco de acidentes.

A Prefeitura de São Carlos informou que o Departamento de Proteção Animal foi verificar a situação na tarde desta quarta-feira (1º), mas o dono já havia retirado os animais.

