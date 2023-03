VÍDEO: 2º Pedala São Carlos reúne cerca de 1,5 mil ciclistas de cidades da região

Passeio ciclístico neste domingo (26) sorteou 10 bikes e premiou grupo com maior número de inscritos. Renda arrecada com evento será revertida para entidade que atende idosos. 2º Pedala São Carlos reúne cerca de 1,5 mil ciclistas de cidades da região

O 2º Pedala São Carlos reuniu neste domingo (26) cerca de 1,5 mil ciclistas de grupos da cidade e também de Araraquara, Arthur Nogueira, Dourado, Ibaté, Itirapina, Piracicaba, Porto Ferreira, Rio Claro, Santa Rita do Passa Quatro, Santa Gertrudes e outros municípios da região.

A cidade de Matão foi premiada com um troféu com o maior número de participantes: 178 ciclistas. O grupo também também ganhou uma cicloviagem ao litoral paulista para dez pessoas.

O passeio ciclístico, organizado pela ONG Pedala São Carlos, teve percursos de 40 km (hard), 25 km (light) e de 7 km para as crianças no entorno do Kartódromo.

A concentração começou às 6h na Avenida Trabalhador Sãocarlense, no trecho entre a Avenida São Carlos e Rua Episcopal, onde foi servido um café da manhã. A largada ocorreu por volta das 8h.

Após concluir as trilhas, os ciclistas retornaram para o ponto de partida onde foram sorteados brindes e dez bikes.

A renda arrecadada com as inscrições (R$ 25) será revertida para para a compra de produtos e materiais que serão doados ao Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta, que atualmente atende 35 idosos.

Pedal e diversão

Segundo o responsável pela ONG Pedala São Carlos e organizador do evento Everson José Padilha, conhecido no ciclismo como Coxinha, o evento foi um sucesso e superou as expectativas.

“Até que enfim conseguimos concluir. Desde 2020 tentando e por conta da pandemia não conseguimos. Agora é começar a pensar na terceira edição em março de 2024. A gente vai aprendendo a melhorar cada vez mais o evento”, disse.

Moradora de Dourado (SP), a ciclista Andréa Valente, de 61 anos, disse que gostou muito de pedalar em São Carlos. “Adorei, estava ótimo. O percurso tinha pontos de hidratação, nota dez para tudo”.

A ciclista de Arthur Nogueira (SP) Cláudia Oliveira, de 52 anos, participou pela segunda vez do evento. “Eu acho bem organizado, inclusive com sinalização no trânsito. O que mais judiou foi o sol, que pegou bastante”, disse.

Mariana Gadote, de 28 anos, veio de Santa Gertrudes (SP) pedalar pela segunda vez em São Carlos e disse que gostou muito de fazer o trajeto hard até a Fazenda Santa Maria.

A primeira edição do evento, em 2019, contou com aproximadamente 1,2 mil ciclistas de 30 cidades da região. Em 2020 e 2021, o Pedala São Carlos não ocorreu devido à pandemia da Covid-19.

No ano passado, a ONG Pedala São Carlos realizou o 1º Pedala Nefro com o objetivo de arrecadar verba para melhorar o serviço de nefrologia da Santa Casa. O evento reuniu 700 ciclistas e quase três meses depois o hospital recebeu os aparelhos de TVs e equipamentos para montar uma ‘sala de cinema’ para os pacientes que fazem hemodiálise.

