VÍDEO: Acidente com 2 veículos deixa vítima presa às ferragens na SP-340 em Mococa

Ela foi socorrida pelo Samu em estado grave e encaminhada ao Pronto-Socorro. Segunda vítima foi atendida pela ambulância da concessionária com ferimentos leves. Causas são apuradas. Duas pessoas ficam feridas após acidente na SP-340 em Mococa

Uma pessoa ficou gravemente ferida e outra foi socorrida com ferimentos leves na tarde desta quarta-feira (8) depois de uma capotagem no quilômetro 270 da Rodovia Prefeito José André de Lima (SP-340), em Mococa (SP).

Os carros envolvidos no acidente ficaram destruídos. (Veja no vídeo acima).

Segundo a Renovias, concessionária que administra o trecho, dois veículos se envolveram no acidente, na altura da entrada da cidade.

Gabriel Delena/Jornal Meio Dia

Uma vítima ficou presa nas ferragens e foi socorrida em estado grave pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) ao Pronto-Socorro de Mococa. A segunda vítima foi atendida com ferimentos leves pela ambulância da concessionária e também encaminhada ao PS.

A identidade das vítimas não foi divulgada e as causas do acidente estão sendo apuradas pela Polícia Rodoviária.

A rodovia não precisou ser interditada e os veículos envolvidos no acidente seguem no local aguardando remoção.

Gabriel Delena/Jornal Meio Dia

