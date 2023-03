VÍDEO: adolescente ataca homem com pauladas e acaba apreendido por tentativa de homicídio em RO

Menor confessou o fato e falou que o motivo dos golpes contra a vítima foi por causa de um celular furtado. Vítima teve lesões no corpo e fratura no crânio, segundo delegado. adolescente ataca homem com pauladas e apreendido por tentativa de homicídio

Um adolescente foi apreendido por tentativa de homicídio após dar golpes de madeira contra um homem em Porto Velho, nesta quinta-feira (2). A arma do crime tinha cerca de 1 metro e a vítima ficou com lesões pelo corpo e traumatismo na cabeça.

Um vídeo gravado por testemunha mostra o momento em que um adolescente ataca o homem a pauladas.

A Polícia Militar (PM) foi chamada ao local e o adolescente apreendido em flagrante. A vítima foi internada com lesões pelo corpo e um trauma na cabeça.

Na Central de Flagrantes

Delegado Marcos Correria, Rondônia, Porto Velho

arquivo pessoal

O delegado Marcos Correia, que atendeu a ocorrência no plantão da Delegacia de Flagrantes, revelou que o menor confessou o crime durante depoimento na delegacia da Polícia Civil em Porto Velho.

“A gente realizou o alto de apreensão de flagrante delito do menor pelo ato infracional análogo a homicídio, na modalidade tentada qualificado pelo motivo torpe, e pelo recurso de impossibilitou a defesa do ofendido. O menor foi ouvido na delegacia, confessou o fato e falou que o motivo se deu porque a vítima o teria furtado no ano de 2021”, explicou o delegado.

O instrumento utilizado no crime foi apresentado pela Polícia Militar e será periciado.

pappa2200