VÍDEO: agentes da Força Nacional rendem garimpeiros em fuga no território Yanomami

Na ação, agentes fizeram apreensões e destruíram um avião, um trator e a estrutura logística de garimpeiros. Força Nacional prende grupo de garimpeiros na Terra Yanomami

Imagens mostram agentes da Força Nacional rendendo garimpeiros em fuga na Terra Indígena Yanomami. A ação faz parte da operação em conjunto com a Funai e Ibama que destruiu equipamentos, apreendeu estrutura logística e bloqueou o acesso aos acampamentos na área tomada pelo garimpo. Assista acima.

Na imagem feita por agentes do Ibama, os fiscais percebem a embarcação com garimpeiros, que recebem voz de parada. Eles são abordados pelos agentes com a Força Nacional armada.

Na embarcação havia suprimentos que estavam sendo levados aos acampamentos, como alimentos e gasolina. Com a fiscalização, o acesso aos insumos básicos foi dificultado.

O vídeo mostra os agentes no rio em uma embarcação flagrando garimpeiros. Desde a última quarta-feira (1°) garimpeiros iniciaram uma ação de fuga do território para escapar da ofensiva do governo federal.

O meio aéreo, mais usado por eles no transporte, está sob fiscalização da aeronáutica. Com isso, eles vêm tentando fugir em embarcações.

Operação

Segundo o Ibama, a operação contra o garimpo ilegal apreendeu três barcos com cerca de 5 mil litros de combustível. As embarcações transportavam cerca de uma tonelada de alimentos, freezers, geradores e antenas de internet. Tudo foi apreendido e encaminhado à base da força-tarefa no local.

Além da apreensão, nas ações que acontecem desde a segunda-feira (6), foram destruídos um avião, um trator de esteira e estruturas de apoio logístico ao garimpo.

Nesta quarta-feira (8), a Força Nacional mandou 100 homens ao local para o reforço na segurança. O grupo deve compor o apoio de segurança na base de controle que foi criada no rio Uraricoera para impedir o fluxo de suprimentos para os garimpos.

Ibama destrói avião usado por garimpeiros em território indígena Yanomami

Divulgação/Ibama

Entenda como funciona o garimpo ilegal na terra Yanomami e os danos causados na região

Vittorio Ferla