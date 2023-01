VÍDEO: Água encobre avenidas e invade estações de ônibus durante forte chuva em Palmas

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram a avenida Teotônio Segurado tomada pela água. Chuva forte começou por volta das 06h e se estendeu por horas na capital. Avenidas ficam cobertas pela água durante forte chuva em Palmas

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram avenidas de Palmas completamente encobertas pela água da chuva, registrada na manhã desta terça-feira (24). O temporal começou por volta das 6h e seguiu forte. Nesse momento, uma chuva mais fina é registrada na cidade.

Imagens mostram que a avenida Teotônio Segurado praticamente desapareceu. Veículos tiveram dificuldades para trafegar pela via e alguns pararam em pontos da cidade para esperar a água diminuir.

Água encobre avenida Teotônio Segurado, durante forte chuva em Palmas

Reprodução

Outro vídeo mostra que a água invadiu estações de ônibus. Passageiros que estavam descendo dos coletivos tiveram que pular poças d’água para não molhar os pés, mas foi praticamente em vão.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) já estava prevendo chuvas intensas para Palmas e todo o território tocantinense. O aviso amarelo começou nesta segunda-feira e seguiu até esta manhã. Eram esperados acumulados de até 50 mm/dia, ventos fortes, algamentos, queda de galhos de árvores e descargas elétricas.

Passageiros ficaram com os pés molhados por causa de água que invadiu estações de ônibus, durante chuva em Palmas

Reprodução

