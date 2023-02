VÍDEO: anta, jaguatirica e macacos são flagrados por ‘câmera trap’ passeando por reserva em RO

Câmeras são instaladas em pontos estratégicos da floresta para monitorar vida selvagem. Imagens mostram mães acompanhadas de pertinho pelos filhotes – ou até mesmo carregando eles grudados no próprio corpo. Anta, jaguatirica e macacos: mães e filhotes são flagrados em área de reserva em RO

Antas, jaguatiricas, macacos e outros animais foram flagrados passeando em família por uma área de reserva, próxima à cidade de Cacoal (RO). Imagens mostram as mamães acompanhadas de pertinho pelos filhotes – ou até mesmo carregando eles grudados no próprio corpo.

Os registros foram feitos por “câmeras traps” do ‘Projeto Harpia Brasil’, um programa nacional que se dedica à conservação e pesquisa de animais. As câmeras são instaladas em pontos estratégicos da floresta e possuem sensores que acionam o dispositivo fotográfico e registram cerca de 10 segundos de movimento.

Os objetos são fixados em árvores, ou outros suportes, para monitorar ninhos de harpias e gaviões de penacho, mas também acabam catalogando outros flagrantes da vida animal. Ao todo, na reserva legal existem cinco câmeras terrestres, além das que são instaladas no alto.

Mamães e filhotes de várias espécies são flagrados em área de preservação em Rondônia

Entre os vídeos colhidos pelo fotógrafo e pesquisador Carlos Tuyama, integrante do Projeto Harpia, está o de uma anta com o seu filhotinho caminhando pela floresta em meio à chuva. Em diferentes dias e horários, mãe e filhote passam pelo mesmo local. Por vezes ele foge e explora o local por conta própria.

Uma jaguatirica também é filmada pela câmera trap e, logo atrás dela, um filhotinho. Em outras imagens, um macaco-aranha e um macaco-prego, registrados em câmera lenta, andam pelas árvores com as crias agarradas ao próprio corpo, como de costume entre as espécies.

Já os flagrantes feitos de queixadas, também conhecido como porco-do-mato, a reunião é maior. Mães acompanhadas de um ou dois filhotes, com direito a pai, tio e outros integrantes da família, passam pelo local.

Outro registro especial

Em setembro de 2022, as câmeras traps do Projeto Harpia também flagraram um animal especial: uma onça parda caminhava calmamente pela floresta.

Onça parda é flagrada por ‘camera trap’ em passeio diurno em Rondônia

Segundo Tuyama, esse registro em especial, pode ser considerado raro, já que a onça parda é um animal difícil de ser flagrado por câmeras de vigilância.

“É um animal que tem hábitos predominantemente noturnos e isso dificulta o registro presencial desses animais. Essa é uma espécie ameaçada, considerada vulnerável. Entre as maiores dificuldades que elas encontram para sobreviver está a perda de habitat, causada pelas derrubadas [de árvores] e queimadas”, comentou.

