VÍDEO: Após discussão, condutor atropela frentista em posto de combustível em Sergipe

Após discussão, um condutor atropelou um frentista em posto de combustível, localizado na cidade de Lagarto. A informação foi divulgada, nesta quinta-feira (2), pela Secretaria de Segurança Pública de Sergipe.

Segundo a polícia, câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem acelera o carro na direção de três pessoas que estavam no local, atingindo o frentista.

A vítima foi arremessada ao chão, em seguida o veículo passou por cima de suas pernas. Ainda de acordo com a polícia, o frentista permanece hospitalizado e passa bem.

Após o atropelamento, o condutor foi localizado e preso, na cidade de Simão Dias.

Vittorio Ferla