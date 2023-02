VÍDEO: aprenda a fazer maquiagem para durar a noite toda no carnaval

Maquiadora Bruna Beltrame, de Araraquara (SP), deu dicas para arrasar com as cores fortes e muito brilho na folia. Veja dicas para fazer a maquiagem de Carnaval durar a noite toda

O EPTV1 da sexta-feira (17) mostrou como fazer uma maquiagem para durar a noite toda no carnaval deste ano.

A maquiadora Bruna Beltrame, de Araraquara (SP), deu dicas para arrasar com as cores fortes e muito brilho na folia. (confira o vídeo acima).

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Veja dicas de maquiagem para o carnavl 2023

Reprodução/EPTV

VEJA TAMBÉM:

Festas e bloquinhos de carnaval agitam fim de semana em Matão e outras 11 cidades

Carnaval 2023: veja programação em Araraquara, Caconde e mais 20 cidades da região

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

valipomponi