VÍDEO: apresentação da Esquadrilha da Fumaça marca encerramento da Festa da Uva de Vinhedo

Espetáculo de acrobacias no céu durou, como de costume, cerca de 35 minutos na tarde deste domingo (2), dia em que a cidade completa 74 anos. Assista trecho. Esquadrilha da Fumaça se apresenta em Vinhedo

A 59ª edição da Festa da Uva e 11ª Festa do Vinho de Vinhedo (SP) chegaram ao fim neste domingo (2). Para marcar o encerramento, que coincide com o aniversário de 74 anos da cidade, aeronaves da Esquadrilha da Fumaça fizeram um espetáculo no céu. Assista ao vídeo acima.

A apresentação começou por volta das 14h e, como de costume, durou cerca de 35 minutos. Sete pilotos em sete aeronaves foram os responsáveis pelas acrobacias que encantaram o público, que concentrou-se no Parque Municipal Jayme Ferragut, local onde ocorreu toda a programação das festas.

Esquadrilha da Fumaça em Vinhedo

Antes do início, os pilotos se apresentaram para o Líder da Esquadrilha, com uma marcha até os aviões e o início das ações necessárias para a partida das aeronaves. O show aéreo só começou após todos os procedimentos de segurança.

Sediado em Pirassununga (SP), o Esquadrão de Demonstração Aérea (Eda), nome oficial da Esquadrilha da Fumaça, ficou conhecido pelas manobras arriscadas realizadas desde a primeira apresentação, em 14 de maio de 1952.

Ainda neste domingo, a partir das 18h, está previsto um show da dupla sertaneja Edson e Hudson também no Parque Municipal.

Público se concentrou no Parque Municipal Jayme Ferragut, em Vinhedo, para acompanhar a apresentação da Esquadrilha da Fumaça

Festas da Uva e Vinho

A programação das festas da Uva e do Vinho deste ano começou no dia 24 de março e contou com parque inflável, circo, shows, exposições e tradições italianas.

Para edição deste ano, a Prefeitura de Vinhedo anunciou um novo formato da festividade, inédito e planejado para priorizar os comerciantes e produtores e empresas vinhedenses. Toda programação acontece no Parque Municipal Jayme Ferragut.

Foram habilitados mais de 90 expositores de frutas, vinhos e produtos artesanais e diversas opções da gastronomia local. Mais de 25 associações, entidades e paróquias estão confirmadas e comercializarão produtos a preços mais acessíveis.

De acordo com o novo formato da festa, mais de 150 artistas e músicos locais foram credenciados para se apresentar durante o evento, em diversos palcos espalhados no local.

Exposição de uvas na Festa da Uva e do Vinho de Vinhedo

