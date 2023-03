VÍDEO: Araras e papagaio protagonizam ‘treta’ e trocam bicadas em disputa por ninho

Flagrante foi feito pelo médico Delcides Neto, que parou para filmar a confusão. Bióloga Renata Acácio explicou que essas disputas são mais comuns em março. Vídeo flagra araras e papagaio trocando bicadas em Palmas

Uma treta entre araras-canindé chamou a atenção de moradores de Palmas, na manhã desta segunda-feira (6). Cerca de quatro delas foram flagradas trocando bicadas, durante uma briga registrada no topo de uma palmeira, em frente a um hospital, no plano diretor sul da cidade. Até um papagaio apareceu, de forma aleatória, no meio da confusão.

A bióloga Renata Acácio explicou que a briga foi motivada pela disputa do ninho. (Veja abaixo)

O flagrante foi feito pelo médico pediatra Delcides Neto, que trabalha na região. Ele é acostumado a ver um casal de araras na palmeira. Nesta segunda-feira, foi diferente.

“Hoje me chamou a atenção, na hora que eu estava saindo. De duas araras viraram quatro. E o mais interessante é que entrou um papagaio no meio que nunca esteve por ali. Então, eu não sei de quem foi a briga, se era do intruso, quem era o intruso, se era o casal novo ou o papagaio”, disse.

Araras brigam por ninho em Palmas

Delcides Neto/Divulgação

A barulheira foi tanta, segundo o médico, que praticamente parou quem entrava na emergência da unidade hospitalar.

“Chamou atenção porque foi muito barulho e muita gente que estava entrando na emergência parou para ver porque a barulheira era bastante. Não sei quanto tempo durou, mas elas continuaram batendo um papo meio acalorado”, relatou de forma bem-humorada.

Sai, esse ninho é meu 😡🦜

A bióloga Renata Acácio, sócia-fundadora da instituição Arara Ecos, explicou que a briga foi ocasionada pela disputa do ninho.

“Tem um período do ano que elas se reproduzem. Aqui em Palmas, geralmente, começa a partir de março essa prospecção de ninhos. Não tem muita oferta provavelmente. Acho que a prefeitura, Naturatins e universidades precisam fazer pesquisas para comprovar a quantidade de araras e a quantidade de ninhos disponíveis. Eu também já flagrei situações assim, de brigas de casais por disputas de ninho”.

Renata disse que na natureza, as aves costumam construir ninhos em buritizais e nos pés de coco-babaçu. Nas cidades, elas usam as palmeiras imperiais. “Quando não tem as palmeiras disponíveis, elas matam o ápice da palmeira, vão roendo até matar, e começam a trabalhar, fazer o oco, preparar para poder colocar os ovos”.

Araras-canindé são flagradas durante briga por ninho

Delcides Neto/Divulgação

Segundo a bióloga, pesquisas realizadas no Brasil confirmam que as araras brigam por ninhos e podem até machucar os filhotes para conseguir o território. “Não diria que elas são violentas ou briguentas, é questão de sobrevivência. No reino animal, a principal função é crescer e reproduzir. É do instinto deles essa disputa por um espaço adequado”.

Após a reprodução, uma das aves fica cuidando do ninho por cerca de 80 dias. A outra sai em busca de alimentos, até os filhotes começarem a fazer os primeiros voos. Eles ficam sob os cuidados dos pais de um a dois anos.

“Nesse período as araras não se reproduzem, aí vêm outras aves e se reproduzem. Outras araras ou até os papagaios, tucanos ou qualquer outra ave que tiver no período reprodutivo, ocupam. De repente aquele papagaio poderia estar lá olhando também”.

A instituição Arara ECOS firmou um acordo de cooperação técnica com a Prefeitura de Palmas para instalar ninhos artificiais pela cidade e orientar sobre a plantação de palmeiras nativas em áreas verdes da capital.

Segundo Renata, os primeiros ninhos devem começar a ser instalados no fim deste mês.

Araras em Palmas

Encontrar animais silvestres na zona urbana é comum em Palmas. A cidade conserva muitas árvores nativas do cerrado, o que acaba atraindo vários animais e fazendo com que eles permaneçam perto da comunidade.

Por causa disso, os flagrantes são inevitáveis. Uma cena romântica registrada pela TV Anhanguera explodiu o fofurômetro. Em meio ao vai e vem dos carros, no centro da capital, araras construíram um ninho no topo de palmeiras e foram filmadas trocando carícias, enquanto as pessoas transitavam pelas avenidas.

Houve também flagrante aventureiro. Uma reportagem mostrou uma arara que fazia companhia para ciclistas durante o pedal, na zona rural de Palmas. A ave ‘atleta’ pegava carona no guidão, no capacete e até no ombro dos ciclistas. A suspeita é de que ela tenha morrido no ano passado.

No ano passado, uma reportagem do g1 também mostrou que um coqueiro na casa da autônoma Sandra Yabuuti que virou um point destas aves. Que sortuda, hein!

Trilha das araras encanta ciclistas de Palmas

Reprodução/TV Anhanguera

Coqueiro na casa de moradora virou point das araras

Reprodução/TV Anhanguera

