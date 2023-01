VÍDEO: assista ao momento em que aeronave cai no Aeroporto de Americana

Aeronave modelo trike, conhecida como ultraleve, pegou fogo após a queda e ficou destruída. Piloto não se feriu e passageiro foi socorrido com ferimentos leves. Câmera de segurança registra momento da queda de aeronave em Americana

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela EPTV, afiliada da TV Globo, mostram o exato momento da queda da aeronave de pequeno porte no Aeroporto de Americana (SP), na manhã desta quinta-feira (26). O ultraleve estava com dois ocupantes, e o passageiro sofreu ferimentos leves.

A gravação é possível ver quando a aeronave cai e, logo em seguida, pega fogo. Imediatamente, outras pessoas que estavam no aeroporto correm em direção ao local do acidente (assista acima).

Câmera registrou queda de aeronave em Americana

Reprodução/EPTV

Condutor de aeronave que caiu em Americana diz que passageiro também é piloto e teve ‘erro de julgamento’ na hora de pousar

Queda de aeronave

Segundo a Prefeitura de Americana, que administra o aeroporto, a aeronave que caiu é de modelo “trike”, que é um “ultraleve pendular”, com capacidade para apenas duas pessoas.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o passageiro, que também é piloto e estava fazendo um voo de instrução para conhecer o ultraleve, teve uma contusão na perna esquerda e queimaduras de segundo grau nas costas e no braço.

O homem foi socorrido pelo resgate ao Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, em Americana. A pista do aeroporto foi interditada. Além do Corpo de Bombeiros, a Guarda Municipal e a Polícia Civil também atenderam a ocorrência. A perícia foi até o local.

A aeronave estava se preparando para o pouso, quando caiu de bico e sofreu a queda, a dois metros do chão. O modelo, que estava com a manutenção em dia e em situação totalmente regular, ficou completamente destruído.

Aeronave modelo trike ficou destruída após queda em Americana

Wesley Justino/EPTV

‘Erro de julgamento’

À EPTV, o piloto do ultraleve, Luiz Fávero, contou que o passageiro também é piloto desde 1976 e queria conhecer a aeronave. Por isso, eles saíram de Atibaia (SP) e foram até Americana, uma prática comum em voos de instrução.

Fávero ainda afirmou que, por ser uma aeronave para treinamento, ela tem dois comandos: um para o piloto, e um para o outro ocupante. Segundo ele, o que aconteceu foi que, ao chegar no Aeroporto de Americana para o pouso, o passageiro teve um “erro de julgamento” ao aplicar um protocolo usado em aviões e não em ultraleves.

“No avião, o comando é invertido, quando você vem descendo, tem que puxar o mache para o avião estabilizar e pousar. No, trike é o contrário, quando você vem para pouso, você vem puxado e tem que empurrar para fazer o arredondamento. Ele raciocinou como piloto de avião e puxou com tudo, ai a aeronave entrou de bico e tombou. Eu não tive o que fazer”, explicou.

Luiz Fávero, piloto de ultraleve que caiu em Americana

Reprodução/EPTV

Vittorio Rienzo