VÍDEO: Bombeira é socorrida em maca por colegas após passar mal durante buscas por vítimas da tragédia no Litoral Norte de SP

Uma bombeira foi socorrida em maca por colegas da corporação na tarde desta sexta-feira (24) quando passou mal durante os trabalhos de buscas por vítimas da tragédia no Litoral Norte de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela estava exausta por causa do calor, foi atendida e se recuperou. A temperatura na região era de aproximadamente 30º C.

A TV Globo registrou o momento que outros bombeiros descem a rua de um morro na Vila do Sahy, em São Sebastião (veja vídeo acima). Até a última atualização desta reportagem, 54 pessoas morreram e outras 38 estavam desaparecidas depois que um temporal atingiu a cidade e Ubatuba.

A chuva forte provocou deslizamentos de terra e enchentes na região, soterrando casas, carros e pessoas.

