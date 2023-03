VÍDEO: câmera de segurança flagra atropelamento que matou três pessoas na calçada em Limeira

Rapaz de 23 anos que dirigia o veículo foi preso e exame de bafômetro confirmou que ele bebeu, segundo a SSP. Vítimas foram arrastadas e morreram no local. Carro atropela e mata três pessoas na calçada em Limeira

Um vídeo gravado por uma câmera de segurança de um comércio flagrou o momento do atropelamento que matou três pessoas, no Jardim Caieira, em Limeira (SP), neste domingo (26). Nas imagens, é possível ver que o veículo estava em alta velocidade e atinge os três homens que estavam na calçada (assista acima).

O motorista foi preso em flagrante e exame de bafômetro confirmou que ele consumiu bebida alcoólica antes de dirigir.

O acidente aconteceu na Rua Otávio Coelho. Ainda segundo a Guarda, duas vítimas foram arrastadas por aproximadamente 30 metros, até o cruzamento com a Avenida João Amaral Gama.

O automóvel ficou com a frente destruída e uma vitrine com frangos assados de uma padaria também foi danificada. A rua foi interditada para o trabalho da perícia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentou fazer o atendimento, mas as três vítimas morreram no local.

O motorista realizou teste de etilômetro, que deu resultado positivo. À Guarda, ele afirmou à corporação que dormiu no volante. Foi solicitado perícia ao local e exames do instituto Médico Legal (IML) nos corpos.

O indiciado foi conduzido ao Plantão da Delegacia Seccional de Limeira, onde o caso foi registrado como homicídio culposo – quando não há intenção de matar – na direção de veículo automotor e embriaguez ao volante. Ele passará por audiência de custódia nesta segunda-feira (27).

