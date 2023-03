VÍDEO: câmera flagra assalto a motociclista no Centro de Araras

Suspeito fugiu com veículo na tarde desta sexta-feira (31). Polícia investiga. Homem armado rende duas mulheres rouba moto em Araras

Uma câmera de segurança registrou um assalto a uma motociclista na tarde desta sexta-feira (31), em Araras (SP). A Polícia Civil investiga o caso. – veja vídeo acima.

O crime aconteceu por volta de 12h, na Rua Sete de Setembro. Duas mulheres tinham acabado de chegar e ficaram conversando alguns segundos, sendo que uma delas ainda em cima da moto.

Nas imagens, o homem com capacete caminha pela calçada, passa pelas mulheres, para por um instante e mexe no bolso. Depois ajeita o capacete e vai na direção delas.

Beto Ribeiro

Ele levanta a camiseta e pega algo na cintura, que parece ser um revólver. Elas se assustam e a motociclista quase cai. Ela consegue pegar a mochila e o capacete.

As vítimas se afastam. O assaltante tenta ligar a moto, não consegue e, mesmo assim, leva o veículo embora.

