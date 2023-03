VÍDEO: câmera mostra correria e resgate após tiroteio em festa beneficente que deixou 4 mortos

Imagens mostram pânico quando tiros aconteceram no sábado (25), em São Carlos (SP). Assassino, que tinha sido retirado do local por importunação, voltou atirando e foi morto pela PM. Câmeras de segurança flagraram movimentação após tiroteio com 4 mortos em São Carlos

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que participantes de uma festa beneficente correm durante um tiroteio no sábado (25), em São Carlos (SP). Um homem entrou atirando após ter sido retirado à força por importunação. – confira o vídeo acima.

O autor atingiu 4 homens, sendo que dois morreram no local e um no hospital. Ele foi morto pela Polícia Militar.

Correria e resgate

As imagens obtidas pela EPTV, afiliada da TV Globo, são de uma câmera instalada na Rua Dona Alexandrina, em frente ao local onde acontecia a festa.

A gravação mostra:

20h15: é possível ver um homem na calçada se abaixando, possivelmente após ouvir o barulho dos tiros. Nesse momento, a câmera trava, mas volta poucos segundos depois, quando dá pra ver uma correria no local da festa. Muita gente sai correndo e alguns vão em direção à esquina da Rua Alexandrina com a São Sebastião, no Centro.

20h18: A polícia chega. O Samu também chega rapidamente ao local.

20h30: O Corpo de Bombeiros chega para atender a ocorrência.

20h42: As vítimas são levadas para atendimento.

Vítimas

Erick Marcel e Leandro Pereira morreram no tiroteiro. O assassino, Thyago Rocha Lavezzo, foi morto pela Polícia Militar no local.

Adriano Oliveira, o Xenon, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Santa Casa e morreu na segunda (27). Ele vai ser enterrado em Minas Gerais nesta terça (28).

Lucas Pinheiro, que também foi baleado, recebeu alta hospitalar neste domingo (26).

O crime

O delegado Gilberto de Aquino disse ao g1 que testemunhas relataram que Lavezzo, que consumia vodka no local, estava importunando pessoas e assediando mulheres. Ele foi retirado à força do estabelecimento e chegou a ficar ferido no supercílio.

Homem mata duas pessoas após ser expulso de festa beneficente em São Carlos

Cerca de 40 minutos depois, Lavezzo voltou em um carro, mas estaria usando um capacete de moto. Ele entrou na festa e atirou contra quatro homens que estavam próximos ao bar.

Dois homens morreram no local e outros dois foram socorridos para a Santa Casa. A PM, que já estava no local do evento por conta de uma ocorrência de barulho, atirou contra o suspeito, que morreu no local.

O caso foi registrado como homicídio e está sendo investigado pela Polícia Civil.

