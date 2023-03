VÍDEO: Câmeras de segurança flagram assalto a loja de baterias em Limeira; vítima foi agredida

Imagens mostram quando a quadrilha chega em dois carros e estaciona dentro da loja. Câmeras de segurança flagram roubo em loja de baterias em Limeira

Câmeras de segurança flagraram um roubo a uma loja de baterias na última quarta-feira (22), em Limeira (SP). Quatro criminosos renderam funcionários e conseguiram levar vários produtos.

As imagens mostram quando a quadrilha chega em dois carros e estaciona dentro da loja. Eles descem armados e rendem um dos funcionários, que fica com a arma apontada na cabeça.

Quadrilha assaltou loja de baterias em Limeira

Dois dos criminosos correm para o fundo do prédio e outro fecha a porta do comércio. Em outro vídeo é possível ver três homens ameaçando uma mulher, que é obrigada a desbloquear o celular. Um deles aponta uma arma para ela e outro a agride algumas vezes.

Os criminosos conseguiram levar cerca de 50 baterias, dois celulares e R$ 4 mil em dinheiro, além de computadores e da moto de um dos funcionários. Antes de fugir, eles chegaram a amarrar as vítimas com uma corda. Até esta publicação ninguém foi preso.

