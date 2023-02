VÍDEO: câmeras de segurança flagram roubo a sorveteria em Limeira; suspeito é detido

O caso aconteceu no bairro Jardim São Cristóvão. Homem é preso pela GM após roubar sorveteria em Limeira

Um homem foi preso suspeito de roubar uma sorveteria e ameaçar o comerciante em Limeira (SP), na noite desta terça-feira (14). O caso aconteceu no bairro Jardim São Cristóvão e câmeras de segurança flagraram a ação.

O comerciante tem 63 anos e informou para a Guarda Municipal que tinha acabado de fechar a sorveteria, por volta de 20h30. O suspeito entrou no local e começou a ameaçá-lo.

As câmeras registraram o momento em que o homem chega e rende a vítima, que estava na calçada. Na sequência ele segue com o comerciante até o caixa e pega R$ 30 em dinheiro. Ele segurava um punhal.

Logo depois o criminoso conduz a vítima até outro ponto da sorveteria e pega dois celulares. O comerciante relatou que ele e a esposa foram trancados dentro de um banheiro. O criminoso fugiu em seguida.

A Guarda Municipal encontrou o suspeito no bairro Jardim Europa, ainda nas proximidades do local. Segundo a corporação, ele admitiu o roubo e disse que jogou o punhal na rua. Ele já tinha passagens pela polícia por furto.

O homem foi detido e encaminhado para o plantão policial, onde o caso foi registrado como roubo.

