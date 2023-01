VÍDEO: câmeras flagram mulher trans sendo assassinada a facadas em Porto Ferreira

Crime aconteceu no sábado (28) em um estabelecimento comercial no bairro Cristo Redentor. Suspeito teve a prisão em flagrante convertida em preventiva depois de audiência de custódia. Câmera de segurança flagra momento em que mulher trans é assassinada em Porto Ferreira

Câmeras de segurança flagraram o momento em que Rafaela Moraes, de 28 anos, é assassinada em Porto Ferreira (SP). A mulher trans estava em um estabelecimento comercial, no bairro Cristo Redentor, quando foi esfaqueada por um homem, de 43 anos. A motivação do crime ainda é desconhecida. Veja vídeo acima.As imagens são fortes.

Nas imagens é possível ver que Rafaela está parada na porta do comércio segurando um cinto. Reinaldo Aparecido Cruz, autor do crime, tenta se aproximar, mas é impedido por outro homem.

Ele se afasta e mostra que está armado de uma faca. Rafaela vai para o interior do estabelecimento e uma mulher grita e tenta proteger a vítima.

Jovem trans é assassinada a facadas em Porto Ferreira e câmeras flagram crime

Cruz saca a faca e parte para cima de Rafaela, que está no meio de outras pessoas que passam pelo caixa do comércio. Ele desfere os golpes e foge. Segundos depois, a vítima cambaleia e cai.

As pessoas que estão na calçada se desesperam e algumas correm.

Prisão preventiva

Depois do crime, a Polícia Militar encontrou Reinaldo Cruz com a faca. Ele foi preso em flagrante ainda na noite do sábado (28).

Durante a manhã do domingo (29), ele passou por audiência de custódia e teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela Justiça.

Justiça converte em preventiva prisão de homem que matou mulher trans

O g1 não conseguiu localizar a defesa de Cruz para comentar o caso.

O crime

Mulher trans é morta a facadas em Porto Ferreira

Segundo informações do Plantão Policial, o crime aconteceu por volta das 20h do sábado (28). O assassinato de Rafaela Moraes aconteceu poucas horas antes do Dia da Visibilidade Trans, celebrado no domingo (29).

Reinaldo Cruz, conhecido como Cowboy, chegou ao estabelecimento comercial no bairro Cristo Redentor em uma bicicleta e ao avistar a vítima, foi em direção e a esfaqueou.

A mulher chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros até o Pronto Socorro, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

O autor do crime fugiu do local, mas foi localizado pouco tempo depois pela Polícia Militar e foi preso. Ele foi levado para o Centro de Triagem de São Carlos.

O caso foi registrado pela Polícia Civil como homicídio e a motivação do crime será investigada.

