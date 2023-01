VÍDEO: caminhão desce rua desgovernado e invade condomínio em Hortolândia

Bombeiros informaram que o motorista desengatou veículo por fora e não conseguiu entrar nele depois. Ninguém ficou ferido. Vídeo mostra momento em que caminhão perde o controle antes de invadir condomínio

Um caminhão sem motorista invadiu o condomínio Estrela 1, em Hortolândia (SP), na manhã desta terça-feira (31). De acordo com a prefeitura, ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista, pelo lado de fora, desengatou o veículo, que desceu a rua desgovernado, derrubou o alambrado e só parou após atingir um dos blocos do condomínio.

Imagens de câmeras de segurança mostram quando o homem desengata o caminhão e sai correndo quando percebe o veículo descendo, mas não consegue entrar a tempo nele (assista acima).

A Defesa Civil foi acionada e informou, em nota, que o incidente não provocou danos estruturais no prédio. A Polícia Militar também esteve no local. Um guincho realizou a retirada do caminhão durante a tarde.

Caminhão que invadiu condomínio em Hortolândia

Júnia Vasconcelos / EPTV

