VÍDEO: cão é resgatado depois de cair em córrego em Batatais, SP

Um bombeiro civil resgatou um cachorro que havia caído em um córrego na Avenida Dr. Osvaldo Scatena, no Centro de Batatais (SP), na manhã desta quarta-feira (8).

Ao g1, o bombeiro Eduardo Ricci disse que foi acionado por uma oficina mecânica que fica em frente ao córrego. Logo depois, foi até o local para resgatar o animal.

Ele contou com a ajuda do proprietário da oficina. Pelas imagens, é possível ver o momento em que Ricci consegue subir a escada segurando o animal no colo.

Outra parte do registro mostra uma pessoa acalmando o animal. O cão se chama Pegasus e estava com uma coleira, o que indica que ele tenha fugido dos tutores.

Ainda de acordo com informações apuradas pela reportagem, o cachorro sofreu arranhão em uma das patas e foi devolvido aos donos. (veja abaixo)

Pegasus, cachorro resgatado após cair em córrego em Batatais, SP

A queda

O dono da oficina mecânica disse ao bombeiro civil que tentou dar ração ao animal, porém, o cão se assustou, saiu correndo e acabou caindo no córrego, que desemboca em um lago.

Logo, a preocupação foi redobrada. “Teve todo um cuidado para ele não ir para o lado oposto”, explica Ricci.

O dono da oficina também ajudou no resgate, fornecendo a escada e ajudando a acalmar Pegasus.

“Na hora que estávamos subindo com o cachorro, um pessoal que conhecia o cachorro apareceu”, explica o bombeiro.

Os conhecidos também ajudaram a levantar o animal e informaram o nome dele para o bombeiro. Segundo Ricci, o cachorro foi devolvido para os donos e está bem.

Cachorro cai em córrego e é resgatado em Batatais, SP

