VÍDEO: Carreta pega fogo ao bater na traseira de carreta-tanque na Via Dutra, em Volta Redonda

Acidente aconteceu próximo ao bairro Roma, na pista sentido Rio de Janeiro. Motorista da carreta incendiada foi retirado da cabine com ferimentos antes que o fogo começasse. Carreta pega fogo ao bater na traseira de carreta-tanque na Via Dutra

Uma carreta pegou fogo ao bater na traseira de uma carreta-taque, carregada com 45 mil litros de etanol, na manhã desta terça-feira (28) na Via Dutra, em Volta Redonda (RJ). O veículo transportava pó de barrilha, material utilizado no tratamento de água de piscina.

O acidente aconteceu por volta de 7h30, no km 263 da pista sentido Rio de Janeiro, em um trecho conhecido como “Serrinha”, próximo ao bairro Roma.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta incendiada, de 24 anos, foi retirado da cabine antes que o fogo começasse. Ele ficou ferido com o impacto da batida e precisou ser levado para o Hospital São João Batista. O condutor da carreta-taque não se feriu.

Procurada pelo g1, a unidade médica informou que o paciente foi medicado e está realizando exames.

Ainda de acordo com a PRF, as chamas foram apagadas pelo Corpo de Bombeiros antes que o incêndio tomasse maiores proporções.

O trecho do acidente chegou a ficar totalmente interditado por cerca de 1h30. Por volta de 11h40, o trânsito foi liberado nas duas faixas com uma retenção de 10 km.

2º acidente na Via Dutra

Este foi o segundo acidente registrado nesta terça-feira na Via Dutra, na pista sentido Rio de Janeiro, em um período de 4h.

Nesta madrugada, por volta de 3h45, um caminhão carregado de placas de madeira tombou no km 263, em Piraí. Ninguém ficou ferido.

O trânsito chegou a ficar totalmente interditado, porém, por volta de 11h30, fluía pelo acostamento.

