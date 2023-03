VÍDEO: carro avança sinal vermelho e bate em ônibus em São Carlos

Motorista do carro e uma passageira do ônibus ficaram feridas e foram atendidas na Santa Casa. Carro avança sinal vermelho e bate contra ônibus em São Carlos

Duas mulheres ficaram feridas após um carro bater em um ônibus de transporte coletivo urbano em São Carlos (SP) (veja vídeo acima).

Nas imagens gravadas pela câmera instalada no ônibus, a motorista não respeita o sinal vermelho, no cruzamento da avenida São Carlos com a rua César Ricomi e bate na frente do coletivo que fazia a curva.

Compartilhe no WhatsApp

Compartilhe no Telegram

Carro avança sinal vermelho e bate em ônibus em cruzamento de São Carlos

Suzantur/Divulgação

O acidente aconteceu na tarde de sexta-feira (10), mas as imagens foram disponibilizadas pela Suzantur, empresa que opera o transporte coletivo em São Carlos, somente neste sábado (11)

A motorista do carro e uma passageira do ônibus foram socorridas para a Santa Casa.

Veja mais notícias da região no g1 São Carlos e Araraquara

Mata